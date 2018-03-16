Стали известны подробности о надбавке к пенсии за стаж

В России существует большое количество пенсионеров, которые за свою жизнь успели хорошенько потрудиться. Их интересует тот момент, который связан с надбавкой к пенсии за определенное количество лет в качестве трудового стажа, который учитывается при начислении пенсии.

Если углубиться в историю, то становится понятно, что в во времена СССР существовало правило, с помощью которого регулировался конечный размер пенсии. Для определения этого показателя в первую очередь учитывалось количество лет, которые отработал человек до выхода на заслуженный отдых. Тогда людям отдельно объясняли, что трудовой стаж должен быть непрерывным. Однако теперь ситуация поменялась.

С недавнего времени понятие "непрерывный трудовой стаж" больше не является настолько актуальным, как это было в советские времена. Дело в том, что в наше время стаж формируется на основе страховых периодов, а именно он зависит от страховых взносов, которые осуществляет работодатель в Пенсионный фонд России.

Ситуация коренным образом изменилась после того, как в нашей стране была введена бальная система начисления пенсий. Отныне человеку хоть и важно иметь продолжительный трудовой стаж, но некоторые аспекты в этом отношении остались в прошлом.

На сегодняшний день будущим пенсионерам следует помнить, что чем больше у них трудовой стаж, тем больше им начислят пенсионных баллов. В 2018 году размер одного пенсионного балла равен 78,58 рублей.

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