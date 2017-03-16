Страховые компании недоплатили водителям и пешеходам более 330 млрд рублей

За 13 лет действия закона об ОСАГО страховщики недоплатили водителям и пешеходам более 330 млрд рублей

Обязательное страхование автогражданской ответственности перед третьими лицами (ОСАГО) было введено в России с 1 июля 2003 года. В начале двухтысячных разве что ленивый не говорил о подставах на дорогах, бандитских разборках, отъеме машин и квартир у виновников аварий агрессивными бандитами-подставщиками. Не раз даже слышал, что якобы сами страховые компании, чтобы склонить законодателей к введению ОСАГО, активно включились в этот процесс и оказывали поддержку группировкам автоподставщиков. Сейчас это проверить вряд ли удастся. Но, так или иначе, ОСАГО в России заработало и в целом должно было бы работать на благо водителей, чтобы те не страдали в результате аварий, особенно когда виновником аварии с «шестисотым мерсом» становился дедушка на «запоре».

В целом идея ОСАГО правильная и успешно существует во многих западных странах.

Но с самого начала система ОСАГО стала давать сбои по одной простой причине – страховые компании посчитали, что они должны немедленно начать обогащаться за счет разницы между сборами и выплатами. И чем меньше страховые компании выплачивали клиентам, тем больше становилась их прибыль.

К примеру, в первый год действия ОСАГО страховые компании собрали 25,3 млрд рублей, а заплатили лишь 1,1 млрд, в 2004 году страховые компании собрали 49,4 млрд рублей, а выплатили лишь 18,5 млрд. Т.е. в первый год действия ОСАГО страховые компании из 25 млрд рублей, полученных от клиентов, оставили на собственные нужды и прибыль 24 млрд, во второй год – уже более 30 млрд рублей. По действовавшему на тот момент курсу, это было более $1 млрд долларов США.

И это только за полтора года действия системы ОСАГО. Дальше эта цифра пришла к среднему отношению выплат к сборам около 50%. К этому еще и общая сумма сборов все увеличивалась за счет прироста автопарка и вовлечения новых водителей в систему ОСАГО. Если в первом полном году действия ОСАГО (2004) было продано 26,3 млн полисов ОСАГО, то через 10 лет (в 2014) количество выданных полисов составило 42,6 млн.

Плюс к этому за период действия ОСАГО цена полиса существенно увеличивалась четыре раза (2 раза серьезно были увеличены территориальные коэффициенты и 2 раза – базовая стоимость полиса).

За счет всех этих манипуляций страхового лобби вместо 50 млрд рублей в 2004 году ОСАГО в 2015 году принесло страховым компаниям более 220 млрд рублей сборов.

Но ключевая проблема рынка была заложена в самом начале ОСАГО – в 2003 и 2004 годах. В Законе об ОСАГО и в самой первой редакции, и сейчас, черным по белому указано, что «доля страховой премии, непосредственно предназначенная для осуществления страховых и компенсационных выплат, не может быть менее чем 80 процентов страховой премии» (п.1 ст.8 Закона). То есть страховщики взамен полученным миллиардам должны были не менее 80% сборов направлять на выплаты водителям и пострадавшим в ДТП пешеходам. Но вместо 80% направляли около 50%. При этом ни правительство, которое долгие годы отвечало за регулирование тарифов на ОСАГО, ни Банк России, который отвечает за тарифы на ОСАГО последние годы, не потребовали уменьшения тарифа на ОСАГО и не потребовали у страховых компаний вернуть излишки автовладельцам.

В итоге за 13 лет действия ОСАГО страховые компании собрали с автовладельцев 1,25 трлн рублей, а выплатили автовладельцам и пешеходам только 670 млрд рублей вместо положенного по закону 1 триллиона рублей.

Все это официальные легко проверяемые цифры. Достаточно посмотреть годовой отчет Российского союза автостраховщиков на официальном сайте. Причем закон сформулирован таким образом, что страховые компании заплатить более 80% могут – это не будет нарушением, а вот меньше 80% платить не имеют права – это уже будет нарушением закона. Таким образом, общая сумма незаконно недоплаченных водителям и пешеходам денег составила более 330 000 000 000 рублей.

Как я написал, чем меньше страховые компании выплачивали клиентам, тем больше становилась их прибыль. И тут включились любые изощренные приемы, направленные на максимизацию прибыли страховых компаний и сокращение выплат:

1) расчеты ущерба у собственных «карманных» экспертов. Такие эксперты нередко честно рассчитанную сумму компенсации перед выплатой клиенту умножали, к примеру, на коэффициент 0,3 – в итоге автовладелец получал от страховой компании только 30% от законной выплаты;

2) отказ компенсировать утрату товарной стоимости;

3) перенос центров урегулирования убытков в отдаленные места, чтобы клиенту было затруднительно заявить об убытке и получить выплату. Немало было случаев, когда клиенту предлагали проехать более 600 км в один конец, чтобы предоставить поврежденное авто на осмотр в страховую компанию.

В последние 2-3 года к нарушениям закона, направленным на максимизацию прибыли страховых компаний в части тотальных недоплат добавились нарушения, направленные на повышение сборов любыми способами. Популярными стали растиражированные незаконные схемы:

1) навязывание дополнительных услуг при заключении договора ОСАГО;

2) отказ в заключении договора ОСАГО клиентам, которые отказываются купить допуслуги у страховой компании;

3) Отказы в предоставлении законной скидки на ОСАГО (коэффициента бонус-малус, КБМ).

В целом разного рода ухищрений, как собрать побольше и выплатить поменьше, большое разнообразие. Выше лишь наиболее популярные из них, с которыми столкнулись десятки миллионов автовладельцев только за последние годы.

Чтобы повысить привлекательность системы ОСАГО для автовладельцев, надо контролировать исполнение страховыми компаниями указанного в законе норматива, то есть страховые компании должны выплачивать автовладельцам более 80% от сборов по ОСАГО.

Хотя более цивилизованный показатель даже не 80%, а 90 или 95% . Только тогда система ОСАГО может стать привлекательной для автовладельцев. Ситуация, когда значительная доля сборов (более 40%) остается в распоряжении страховых компаний, приведет к краху системы. Даже не с точки зрения отмены государством обязательного страхования автогражданки, а из-за массового отказа от покупки полисов ОСАГО автовладельцев.