Угонщика Москвича удивили полицейские Абакана

Видимо, молодой человек не ожидал. что стражи порядка так быстро за ним придут.

Ночью в районе одного из кафе микрорайона Гавань в Абакане к наряду вневедомственной охраны отдела росгвардии по Хакасии подбежал обеспокоенный мужчина. Он рассказал, что только что у него угнали Москвич. Автовладелец испугался угонщика и не стал ему препятствовать, а сразу же отправился за помощью.

Сотрудники росгвардии отправились в ту сторону, куда указал владелец автомобиля, и вскоре на улице 8 марта обнаружили угнанный Москвич. Рядом оказался и злоумышленник, похитивший транспорт. Молодой человек был удивлен появлению полицейских. Видимо, не ожидал столь скорой встречи. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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