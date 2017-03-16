Ульяновский автозавод приступил к тестовому производству новой модели УАЗ Cargo

Фотография новой модели UAZ Cargo, серийное производство которой начнется на Ульяновском автозаводе в апреле этого года, сделана на конвейере, где идет подготовка к ее массовому выпуску.

УАЗ не торопится знакомить общественность с новой моделью. Представленное фото впервые было опубликовано в группе «RCI — Российский Автопром» в социальной сети «ВКонтакте».

Прототип модернизированного #UAZCargo повышенной грузоподъемности может перевозить 1,5 т. «Тяжелая» версия грузовичка получила усиленные мосты, более прочную раму и удлиненную колесную базу. Также у автомобиля применены ступицы на 6 болтах. Грузовик имеет полноприводное шасси и ожидается, что «тяжелый» УАЗКарго будут выпускать и в заднеприводном исполнении.

Оформление передней части «Карго» модернизировали за счет новой оптики, неокрашенного бампера и более крупной решетки радиатора. Оригинальный передок обойдется дешевле в производстве нынешнего, который у Cargo ничем не отличается от такового у пассажирского UAZPatriot. По информации портала «Дром», под капот модернизированных UAZ Cargo планируют ставить модернизированную версию 2,7-литрового бензинового мотора ЗМЗ409. Мощность двигателя немного увеличат с нынешних 135 л.с. за счет применения новых профилей кулачков распредвала и повышения степени сжатия.

Как сообщает «Авторевю», UAZ Cargo вместе с семейством #УАЗПатриот также получит импортный дизельный двигатель. Вероятнее всего, им станет мотор BAIC Yuchai YC4Y, который имеет рабочий объем 2,2 л. и три варианта мощности: 122, 136 или 150 л.с. (крутящий момент — 280, 300 и 360 Нм соответственно).

Обновленный Cargo в качестве опции будут выпускать с трехместной компоновкой кабины. Для этого машину будут комплектовать двухместным пассажирским сиденьем и новым кожухом центрального тоннеля со смещенным к водителю рычагом КП и отформованными местами для ног центрального пассажира. Производство нового Cargo стартует уже в следующем месяце. Цена пока неизвестна.