Ушла из жизни олимпийская чемпионка Елена Наймушина — уроженка Аскизского района

14 марта на 53-м году жизни скончалась заслуженный мастер спорта страны, чемпионка Олимпийских игр 1980 года по спортивной гимнастике Елена Наймушина.

Елена Наймушина родилась 19 ноября 1964 года в поселке Аскиз. В спортивной гимнастике с 1970 года. В начале своей спортивной карьеры побеждала на юношеском первенстве Красноярского края, на первенстве РСФСР среди школьников, на Всесоюзных юношеских соревнованиях, на молодежном чемпионате СССР.

Чемпионка РСФСР (1978), чемпионка СССР в упражнении на бревне (1979), серебряный призер чемпионата мира (1979). Чемпионка VII летней Спартакиады народов СССР (1979). Победитель Кубка мира (1980). В этом же году 15-летняя Елена выиграла олимпийское золото. С 1996 года в Красноярске проходит Всероссийский турнир по спортивной гимнастике на ее призы.

Министерство спорта Республики Хакасия, Администрация Аскизского района и вся спортивная общественность республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Елены Аркадьевны.

"Старшее поколение спортсменов в Хакасии внимательно следило за спортивными успехами нашей землячки и хорошо помнит ее триумфальное выступление на Олимпийских играх. Более того, недавно спортивное ведомство вело переговоры с ней о возвращении на родину и открытии секции на базе одной из республиканских спортивных школ. Мы все шокированы и огорчены уходом из жизни Елены Аркадьевны и передаем соболезнование родным и близким прославленной спортсменки", - выразил слова соболезнования и.о. министра спорта РХ Виктор Струков. О месте прощания с известной красноярской спортсменкой будет сообщено позже.

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