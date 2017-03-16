В Абакане обследуют жилье ветеранов войны

16.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В столице Хакасии началась подготовка ко Дню Победы.

 

 

 Комиссия управления социальной поддержки населения  Абакана  обследует жилые помещения тружеников тыла и вдов погибших героев, определяет нуждающихся в ремонте. Максимальная сумма материальной помощи,  предусмотренная на семью, -  50 тысяч рублей, уточнили в информотделе  администрации Абакана.  Средства выделяются из республиканского бюджета. К 9 мая будет  проведена  работа со спонсорами для оказания материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.  В управлении социальной поддержки обновляют социальные паспорта на ветеранов. Документ содержит информацию о том, в чем нуждается ветеран, каково состояние его здоровья, бытовые условия, какую помощь и когда он получал.  Составлено 88 социальных паспортов участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 17  паспортов  блокадников, 15  - бывших узников нацистских концлагерей, 495-  вдов военнослужащих,  871 социальный паспорт  тружеников тыла.

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