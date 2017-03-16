В Абакане обследуют жилье ветеранов войны

В столице Хакасии началась подготовка ко Дню Победы.

Комиссия управления социальной поддержки населения Абакана обследует жилые помещения тружеников тыла и вдов погибших героев, определяет нуждающихся в ремонте. Максимальная сумма материальной помощи, предусмотренная на семью, - 50 тысяч рублей, уточнили в информотделе администрации Абакана. Средства выделяются из республиканского бюджета. К 9 мая будет проведена работа со спонсорами для оказания материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. В управлении социальной поддержки обновляют социальные паспорта на ветеранов. Документ содержит информацию о том, в чем нуждается ветеран, каково состояние его здоровья, бытовые условия, какую помощь и когда он получал. Составлено 88 социальных паспортов участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 17 паспортов блокадников, 15 - бывших узников нацистских концлагерей, 495- вдов военнослужащих, 871 социальный паспорт тружеников тыла.

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