В Абакане отменены ограничительные мероприятия по ОРВИ и гриппу

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в столице республики пошла на спад. Введенные с 25 января текущего года ограничительные мероприятия сняты с 16 марта.

По состоянию на 13 марта в медицинские организации Абакана обратилось 336 человек, в том числе 275 детей, что на 25,3 % меньше количества заболевших за 6 марта. Показатель заболеваемости среди взрослых снизился на 29,1 %, среди детей от рождения до 2 лет – на 6,4%, среди детей 7-14 лет – на 4,8%. Школы и детские сады работают в штатном режиме, что говорит о стабилизации эпидпроцесса, сообщается на сайте Абаканской мэрии.

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