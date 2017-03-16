В Абакане штрафуют нарушителей торговли и тишины

16.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Продавец духов и бижутерии заплатит две тысячи рублей за неоднократное размещение торгового прилавка в неустановленном месте.

 Свою торговую точку он настойчиво ставил в районе дома, 44 по улице Пушкина. Привлечены к административной ответственности за организацию торговли в неустановленном месте еще два жителя Абакана. Свои торговые точки они разместили по улице Пушкина в районе дома, 122. Один получил предупреждение, другой оштрафован на 1000 рублей. Тысячу рублей в городскую казну внесёт ещё одна нарушительница торговли: жительница Ермаковского района Красноярского края разместила прилавок для продажи растительного масла, изделий из дерева в районе дома, 9 по улице Трудовая, тем самым нарушив закон. Девять любителей громкой музыки в ночное время заплатят по тысяче рублей, сообщается на сайте абаканской мэрии.

 

 

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