В Москве стартовал самый большой в Европе и один из крупнейших в мире фестиваль робототехники

В столице стартовал девятый фестиваль робототехники "РобоФест". Самый большой в Европе и один из крупнейших в мире, в этом году он собрал около пяти тысяч талантливых школьников из 65 регионов. У каждого из них — свой проект.

- Сейчас идет замес корма, здесь установлены шнеки, которые замешивают корм, и он подается по транспортеру коровам.

Дмитрий Нестеренко — школьник из Воронежа. Специально для агропромышленного холдинга он создал автоматизированную модель фермы.

Работает все это на солнечных батареях — от системы климат-контроля до так называемой "карусели", где происходит автоматизированная дойка коров.

"Многие наши направления выстраиваются в связке с крупными промышленными предприятиями. Задачи ставятся инженерными центрами этих предприятий", — рассказывает руководитель проекта Максим Петров.

Здесь создают реальное будущее. Нынешний, уже девятый по счету "РобоФест" — это пять тысяч школьников и студентов из 70 регионов нашей страны. Впервые к фестивалю робототехники присоединились Казахстан и Беларусь.

- Задача робота — этот шарик подцепить, а потом его поднять.

Вдохнуть жизнь в робота не всегда получается с первой попытки, но работа в тандеме шансы увеличивает. Московские школьники Артем и Илья создали машину, способную поднимать грузы.

Рядом — соревнования в рамках Всероссийской школьной олимпиады по физике. Здесь она проходит впервые.

- Робот должен сбить мячом три банки, таких попыток три.

- Соревнования состоят из теоретической части и практической. Теоретическая часть — это тест по физике, — а практическая — вот.

Победители олимпиады — их будет 15 — получат шанс поступить на физический факультет МГУ без экзаменов. А лауреаты самого "РобоФеста" смогут представлять страну на международных соревнованиях. На этом поприще у наших ребят тоже есть успехи.

"Наши американские соперники или соперники из других стран занимаются робототехникой уже 20-25 лет в целом. А у нас в стране — всего 10 лет. Поэтому иногда маленько не хватает опыта, но за счет упорства и целеустремленности у нас все-таки получается занимать призовые места", — говорит эксперт фестиваля "РобоФест" Денис Мармэль.

"РобоФест" продлится три дня. Впервые пройдут соревнования "Аэронет" — школьники соберут собственные беспилотники. Увидеть шедевры робототехники может каждый: вход на фестиваль — свободный.