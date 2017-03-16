В преддверии Чыл пазы молодых авторов Хакасии приглашают в новый музей

Дом литераторов Хакасии приглашает начинающих писателей на литературную встречу для молодых авторов «Таинство слов», приуроченную к празднованию Чыл пазы – хакасскому Новому году.

«Таинство слов» – это мероприятие, на котором встречаются поэты, прозаики и драматурги, пишущие на разных языках. Не секрет, что у каждого поколения писателей свое видение, свои нравы. О чем сегодня пишут молодые авторы, можно будет как раз узнать на встрече. Тема мероприятия: «Роль интриги в литературе».

В программе: неформальная беседа, чтения своих произведений и их обсуждение. Перед участниками выступит член Союза писателей России, прозаик, драматург, художник, заслуженный деятель искусств Хакасии Александр Котожеков. Он познакомит авторов с особенностями празднования хакасского нового года.

Встреча молодых авторов состоится 24 марта в 17:00 по адресу: республиканский музейно-культурный центр, Пушкина 28А. Встреча пройдет в рамках фестиваля «Солнце в рукаве». Вход свободный. Интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (3902) 225-378.

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