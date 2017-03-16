В США поезд устроил лавину, которая засыпала пассажиров на перроне вокзала

Волну снега, засыпавшую людей, снимали несколько очевидцев. Никто из них и не подумал убежать от опасности.

Больше полумиллиона человек посмотрели видео, снятое на вокзале города Райнклифф в штате Нью-Йорк. Пассажиры на перроне спокойно стоят и снимают приближающийся поезд, который на большой скорости разрезает сугробы, образовавшиеся на железнодорожных путях. Состав создает снежную лавину, которая накрывает людей, однако другие очевидцы не спешат избежать опасности.

Пользователи соцсетей, комментирующие данный ролик недоумевают: почему пассажиры просто стоят и ждут, пока их накроет снегом.

На днях снежная буря Stella накрыла восточное побережье Соединенных Штатов. Большие города непогода обошла стороной и обрушилась на американскую глубинку. В прибрежных районах Нью-Джерси объявили об опасности наводнения. В Вирджинии, Пенсильвании и Коннектикуте из-за обрывов линий электропередачи около 200 тысяч человек остались без света, сообщает НТВ. Движение поездов из Нью-Йорка и Вашингтона в Бостон было приостановлено. Жертвами непогоды в США стали 4 человека, пишут СМИ.

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