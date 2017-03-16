В США снегопад, сорвал встречу Дональда Трампа и Ангелы Меркель

16.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

В США снегопад, сорвал встречу Дональда Трампа и Ангелы Меркель

Переговоры президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель пришлось перенести из-за небывалого весеннего снегопада

Весенний снегопад обрушился на Восточное побережье США. Из-за него уже было отменено более 5,5 тыс. авиарейсов, прекратили работать школы и был введен режим ЧС. Всего непогода затронет, по предварительным данным, до 50 млн американцев, проживающих на востоке страны.

В Нью-Йорке, как прогнозируют синоптики, высота снежного покрова после бури может составить до 50 см. При этом произойдет сильное похолодание: если в январе и феврале на северо-востоке США столбики термометров не раз поднимались выше 20 градусов Цельсия, то в ближайшие дни температура останется в промежутке от минус 4 до минус 2 градусов Цельсия.

Из-за непогоды пришлось отменить визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США — он должен был состояться во вторник, 14 марта, но был перенесен на пятницу, 17 марта. Известно, что на переговорах с президентом Дональдом Трампом будет обсуждаться ряд актуальных вопросов, в том числе о взаимодействии США и Европы, а также отношениях с Россией. 

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