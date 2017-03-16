В Хакасии бабушка угодила под колёса Хонды

16.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

86-летняя жительница Черногорска переходила дорогу там, где нельзя.

Накануне днём в городе угольщиков произошло ДТП, в котором пострадала пенсионерка. 86-летняя бабушка решила перейти дорогу в неположенном месте, в районе дома №23 по улице Бограда. В это время по проезжей части двигалась Хонда, которой управляла автоледи 1985 года рождения. Водитель сбила пешехода-нарушителя.

В результате ДТП, пожилая женщина получила открытый перелом нижней трети голени. Пострадавшая госпитализирована.

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