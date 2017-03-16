В Хакасии дети подпалили сараи

14 марта в республике произошло два пожара. Оба возгорания ликвидированы.
Днём в посёлке Аскиз на соседних участках полыхали надворные постройки. Площадь пожара составила 28 квадратных метров. Огнеборцы потушили строения, а дознаватели установили, что причиной ЧП стала детская шалость.
Вечером в Черногорске из-за неправильного устройства и неисправности отопительной печи и дымохода вспыхнула баня. Когда пожарные прибыли к месту вызова, горела стена на площади четыре квадратных метра. Огонь потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии.
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