В Хакасии готовятся к ликвидации природных пожаров

Сегодня в 12 муниципалитетах республики проходит штабная тренировка с органами управления по реагированию на ЧС, вызванные природными пожарами.

Согласно легенде, пожароопасный период в Хакасии начался при неблагоприятных условиях. Ранний сход снежного покрова, сильные порывистые ветра, незначительное количество осадков, участившиеся случаи неосторожного обращения населения с огнем создали пожарную опасность и вероятность возникновения массовых степных и лесных пожаров. Возникла реальная угроза распространения огня на ближайшие населенные пункты.

- Сегодня каждое муниципальное образование проводит единую тренировку по готовности сил и средств к реагированию на природные пожары. Это одно из ежегодных плановых мероприятий в рамках подготовки к лесопожарному сезону. Мы оцениваем готовность органов управления к встрече и борьбе со стихией, отрабатываем технику межведомственного взаимодействия и тушения пожаров. Весна в Хакасии в этом году ранняя, в степи почти нет снежного покрова, поэтому подготовка к пожароопасному сезону началась раньше, − комментирует начальник Управления по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии Николай Старков.

Напомним, в республике 40 населенных пунктов подвержены угрозе перехода лесных пожаров. В зону риска в большей степени попадают Аскизский, Боградский и Таштыпский районы.

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