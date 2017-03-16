В Хакасии многодетной матери отказали в детском пособии

Жительнице Ширинского района отказали в пособии на ребенка в управлении социальной поддержки.

И назвали причину: женщина не представила справку о доходах бывшего супруга, с которым брак расторгнут в 2011 году. В прокуратуре района посчитали это нарушением Порядка назначения и выплаты государственного ежемесячного пособия на ребенка в Республике Хакасия, утвержденного постановлением правительства Хакасии. Прокурор принес протест, директору ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения Ширинского района» внесено представление. Незаконное распоряжение учреждения отменено, многодетной матери назначено ежемесячное пособие на ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хакасии. Специалист управления, виновный в несоблюдении требований законодательства, привлечен к дисциплинарной ответственности.

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