Вербовка офицеров ВМС США: коньяк, сигары, дорогие часы, и женщины

, которому они поставляли секретные сведения в обмен на контрабанду, проституток и другие недешевые удовольствия. И эта история не только про коррупцию. Эта история – об уязвимости американских адмиралов перед вербовкой.

Одному адмиралу, четырем капитанам первого ранга и одному полковнику морской пехоты США предъявлено обвинение в коррупции и передаче секретных данных третьим лицам. Особую пикантность ситуации придает то обстоятельство, что высокопоставленные офицеры флота и морской разведки брали не столько деньгами, сколько сигарами, шампанским и оргиями с проститутками, специально организованными для них в дорогих и исторически значимых отелях Сингапура и Манилы.

Начиналась эта история как классический детектив, более известный в узких кругах как Толстяк Леонард. Именно Леонард, а не, скажем, Ленни, что подчеркивало его этническую принадлежность и статус человека, как будто сошедшего с хрестоматийных портретов мафиозо – тучный, в дорогом костюме и при галстуке-бабочке, с неизменной кубинской сигарой в уголке рта (контрабандная сигара – действительно важная деталь). Таких персонажей принято обходить стороной хотя бы из-за отсутствия у них вкуса и привычек, принятых в приличном обществе, если считать офицерство флагманского корабля 7-го флота США Blue Ridgeприличным обществом. Но Толстяк Леонард в это приличное общество был вхож.

Он контролировал доки и склады Сингапура и Манилы, что тоже отсылает нас в прошлое. Сложно представить, что в ХХI веке некто по кличке Толстяк будет «держать» в Азии ключевые пункты снабжения американского флота, как будто это продуктовые ларьки у метро «Выхино». Толстяк точно знал, когда и какой корабль 7-го флота придет в тот или иной порт, и заранее договаривался о том, кто будет его «оперировать», то есть проводить плановое снабжение – поставлять воду и продовольствие, обеспечивать береговое обслуживание и причал, обналичивать денежное довольствие в местной валюте (капитан располагает только долларами) и организовывать культурный досуг. На чем и «поднялся», если использовать словарный запас 90-х годов.

Кстати, во время визита Blue Ridge во Владивосток в 2010-м досуг был именно культурным – на штабном корабле приплыл и оркестр 7-го флота, дабы выступить на открытых площадках Владивостока, а команду и офицеров опекали российские представители соответствующего ранга. Не факт, что это все понравилось американцам. По крайней мере, ничего не известно о том, нашелся ли для гостей дальневосточный аналог Толстяка с его набором услуг для уставших моряков.

Прокуратура Сан-Диего полагает, что Толстяк Леонард нанес ущерб США в десятки миллионов долларов. И это уже не говоря о государственной измене, ведь от американских морских офицеров высокого ранга Толстяк заранее узнавал секретные данные о перемещении в пространстве Мирового океана военных кораблей США. Этому способствовали его неформальные связи с десятками старших офицеров, которым он организовывал на берегу такой неформальный отдых, какой во Владивостоке может только сниться.

Главный обвиняемый – контр-адмирал Брюс Лавлесс. Это не шутка, это его настоящая фамилия (lovеless – «без любви», «лишенный любви»), и он, конечно, не имеет никакого отношения к отвратительному герою назидательного викторианского «романа чувств», соблазнявшего невинных девушек, по литературному имени которого в русский язык и вошло слово «ловелас». С псевдонимом одной из самых знаменитых американских порноактрис, получившей известность после фильма «Глубокая глотка» (Линды Борман или Lovelace), его тоже ничего не связывает. Как ему жилось в родном Чикаго с такой фамилией – открытый вопрос, но столь «говорящие» совпадения отмечать необходимо.

На момент предъявления ему обвинения контр-адмирал Лавлесс – крупный, представительный блондин – трудился начальником Объединенного штаба разведки Тихоокеанского флота и считался близким приближенным вице-адмирала Теда Брэнча, командующего Тихоокеанским флотом. Лавлесс располагал неограниченным доступом ко всей информации, связанной с кораблями ВМС США на Тихом океане, так что более страшного варианта для оперативной разработки разведки на флоте США даже представить нельзя. Но все оказалось гораздо проще.

Толстяк Леонард просто «делал дела», как делали их в Чикаго его предшественники много лет назад. Он дарил Лавлессу и старшим офицерам часы за 25 тысяч долларов и коробки сигар Cohiba по 2 тысячи долларов каждая (в США этот контрабандный товар считается признаком особой роскоши; аналоги этому в России подобрать сложно, зато легко в СССР). Он селил их в номера по 600 долларов за ночь и снабжал коньяком за 2 тысячи за бутылку. За это его фирма Glenn Defense Marine Asia первой получала сведения о перемещении кораблей и, соответственно, контракты на их обеспечение.

Секс-вечеринки были особой статьей обслуживания офицеров флагманского корабля 7-го флота США. Будучи мафиозо старой закалки, Толстяк знал, как угодить морякам. В Маниле в отеле «Шангри-Ла» однажды была организована многодневная оргия со множеством проституток (rotating carousel of prostitutes – по-английски это звучит более наглядно). Тогда же офицеры выпили элитного шампанского Dom Perignon на 50 тысяч долларов, а счет оплатил лично Толстяк Леонард.

В другой раз оргия была организована в мемориальном люксовом номере отеля, в котором когда-то жил генерал Макартур – командующий американскими войсками на Тихом океане во времена Второй мировой и Корейской войн, «демократизатор» Японии, культовая фигура в США вообще и на флоте в частности, хотя он даже не был морским офицером. Сторона обвинения в Сан-Диего делает особый акцент на том факте, что в ходе «сексуальных действий» использовались некие исторические атрибуты, связанные с генералом Макартуром. Сложно даже представить, что тут имелось в виду, но, скорее всего, сама кровать, на которой когда-то спал легендарный генерал.

Адмирал Лавлесс был арестован в своем доме в городке Коронадо, штат Калифорния. Всего по «делу Толстяка» проходит около 30 адмиралов американского флота, имена которых пока не разглашаются. Ранее уже был осужден адмирал Роберт Гильбо, но пока что только за коррупцию. Другие известные фигуранты – полковник морской пехоты Энрико де Гусман из Гонолулу, капитаны флота (navy captain – что-то вроде нашего капитана первого ранга, то есть, по-сухопутному, полковника) Дэвид Ньюмэн из Сан-Антонио, Дэвид Лозман из Флориды, Дэвид Хорнбек, живущий сейчас в Британии, действующий подполковник Дэвид Шедд из Колорадо Спрингс и отставной старший мичман Роберт Горсуч из Вирджиния Бич. В конечном счете к суду могут быть привлечены до двухсот человек, большинство из которых были оперативно уволены с флота.

С одной стороны, это, конечно, простая и смешная история про недалеких морских офицеров, связавшихся с колониальным мафиозо за долю малую. С другой стороны, на месте Толстяка Леонарда мог бы быть кто-то из Триады, и тогда бы неизбежно возник вопрос о китайском шпионаже. Люди вообще уязвимы, а американцы могут быть уязвимы более прочих в силу странностей карьерного роста в ВМС США. Коррупционная составляющая скандала важна сама по себе, но она также демонстрирует уязвимость личного состава американского флота для любой бытовой вербовки. А речь, между тем, идет не о матросах и мичманах, а о старшем офицерском составе.

При таких раскладах электронная разведка не нужна. Достаточно Толстяка Леонарда, воспитанного в своем коллективе.