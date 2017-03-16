Весеннее обострение «майдаунов». Вот те раз, нельзя же так...

Поймите меня правильно: я патриот со справкой, неоднократно забаненный на многочисленных форумах за честную и принципиальную позицию. Но тут мой разум просто не выдерживает.

Патриот Парасюк, который в одиночку разорвал котел под Иловайском, неоднократно битый на разнообразных фронтах, наглотался слезоточивого газа. Он успел избить семь полицейских, однако те оказались героями майдана, добровольцами, которые останавливали бронетанковые дивизии Путина в 2014 году. И в этот момент Сыроид выключила свет в сессионном зале.

Все сложно. Раньше было просто, поскольку «кровавый режим Януковича» тиранил женщин, детей, угонял скот, провокационно повышал зарплаты и пенсии, издевался над курсом гривны, удерживая его на отметке «8». Подлец, вор и коррупционер. Патриоты, побратимы и лица с неустановленной до сих пор ориентацией в ходе великой революции смели подонков, Тимошенко освободили из темницы, где она томилась. Я бы не спешил с ее освобождением, но был занят отражением агрессии Путина. Да, началась великая гибридная война. Лучшие сыны и дочери Украины пошли на фронт, некоторые, как Надежда Савченко, прямо в плен. Все было просто и понятно. Это патриоты, которые кричат СУГС, а им противостоят «орды Мордора».

До последнего времени все попытки дестабилизировать стабильную ситуацию в стране, принимающей «Евровидение», четко ложились в лекала кремлевского плана «Шатун». Если кто-то протестовал против стабильного курса гривны и планового повышения тарифов, то у этого подлеца сразу же обнаруживался российский паспорт. Или удостоверение полковника ГРУ. Поэтому все попытки Кремля организовать третий майдан провалились.

И тут началась блокада «оккупированных территорий». Легендарного Парасюка стали бить в различных населенных пунктах в зоне АТО. Более того, стали бить главу антикоррупционного комитета Егора Соболева, который входит в прекрасную европейскую фракцию «Самопомич». Начались майданы, где патриоты некрасиво отзывались о действующей власти, обзывали ее обидными словами, некоторые даже бахвалились тем, что состояли в противоестественных отношениях со многими видными деятелями «революции гидности». Не могу понять: куда здесь «вставить» Путина, чтобы картина приобрела четкие и понятные очертания? Полиция и Национальная гвардия созданы из кристально чистых патриотов, которых набрали грузины по спецпрограмме. Потом, правда, грузины убежали, однако патриоты же остались! И вот теперь на блокпостах Вову Парасюка травят газом новые полицейские, которые бабушек через дорогу переводят и на экологически чистых «Приусах» ездят. Их («Приусов») не много осталось. Поразбивали. Но я не об этом.

За кого болеть? Кому, с…ка, доверить свой голос? Верю президенту: он заявил что блокирование – это противоправные действия. Следовательно, Парасюк и Соболев нехорошие люди. Но сегодня прошло заседание СНБО, на котором было принято решение полностью все блокировать. Пока я пишу эти строки, началась тотальная блокада Донецкой и Луганской областей. Концепция поменялась. Там теперь живут не такие же украинцы, как мы, а орки и зомби, от которых надо отгородиться стеной. Стесняюсь спросить: Парасюка били для чего? Для принятия решения Совбеза? Или же он выполнял тайное задание партии и правительства? Кто сегодня возглавляет блокаду? И когда, наконец-то, начнем строить фильтрационные лагеря?

Опять-таки не могу понять: кто захватил Донецк и Луганск? Если Путин, то блокаду надо было вводить три года назад. Если не он, то не надо было вводить.

Однако решили ввести. Но перед этим угоняли поезда, дрались на блокпостах, и одни герои АТО зверски унижали достоинство других героев АТО. Так кто победил, в конце концов?

Можно ли считать сегодняшний день национальным праздником? Типа День блокады. Красиво и мощно. И все равно не понятно: стоял ли Кремль за действиями «Самопомочи»? Внимательно прослушал заявление верховного главнокомандующего и пришел в ужас. Оказывается, некогда европейская и либеральная политическая сила – «Самопомич» внезапно оказалась организатором беспорядков в зоне АТО. Ее деятельность привела к тому, что «оккупанты» отжали в ДНР и ЛНР все украинские предприятия. Не могу понять: почему они их не отжали раньше? Странно все. Не хватает четкой и понятной позиции – кто и на каких условиях в «Самопомочи» работает на Путина.

Давайте рассуждать логически: вне всякого сомнения, Украина в ближайшее время победит Россию и станет региональным лидером. Мы уже сделали все для этого. В частности, отбросили ненужный промышленный балласт, Крым и сосредоточились на высоких технологиях. Ну, там кур нанозернами кормим, космические стартапы с использованием скотча разрабатываем, группы в «Фейсбуке» создаем. И тут бац! Неизвестные люди в «милитарной форме» заходят с сессионный зал и идут к парламентской трибуне! А у Парасюка еще лицо от побоев не отошло! Оксана Сыроид оказалась один на один с неизвестными агентами, оказавшимися впоследствии представителями Нацгвардии, побитыми Парасюком вчера. Они просто пришли рассказать, как их бил народный депутат. С немым, так сказать, укором. Но Оксана испугалась военного переворота. Хотя есть основания утверждать, что она тоже агент.

В связи с вышеизложенным требую срочно заблокировать поставки всего в Украину, а то как бы чего не вышло. Жду решения СНБО. Прошу проинформировать меня обычным способом, то есть избиением Парасюка и приходом военных в сессионный зал.