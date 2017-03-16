Владельцев ОСАГО планируют заставить самих платить за мелкий ремонт

Еще не утихли страсти вокруг "натурального" ОСАГО — 15 марта Госдума одобрила законопроект во втором чтении, — а страховщики уже готовы предложить водителям очередные нововведения.

Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает разделить с водителями часть выплат по ОСАГО по франшизе. Ее размер может составить 10-15 тысяч рублей. Таким образом, если раньше страховщик возмещал ущерб по ОСАГО целиком, то теперь сумму франшизы будет оплачивать виновник аварии — владелец "автогражданки". Фактически это будет оплачиваемая часть убытка.

Защитники прав автовладельцев считают, что идея неплохая, но тогда стоимость полиса ОСАГО нужно снизить как минимум вдвое.

Базовое каско

"ОСАГО должно стать, условно говоря, базовым каско, то есть минимальным продуктом, к которому можно докупить столько нужных опций, сколько потребуется", — цитирует "Коммерсант" главу РСА Игоря Юргенса. По его словам, в союзе пока не решили, применять ли это правило только при ущербе менее объема франшизы или же при любых авариях.

Никаких предложений в ЦБ страховщики пока не направили, рассказали в союзе РИА Новости. Но продажа полисов ОСАГО для страховых компаний убыточна, и эту проблему надо как-то решать.

Идея с франшизой — один из обсуждаемых вариантов.

По данным РСА, сборы за январь оказались меньше, чем выплаты: страховщики получили 14 миллиардов рублей, а выплатили 14,3 миллиарда рублей. "С учетом расходов на ведение дел и формирование резервов убыточность уже превышает 130%", — пояснили в РСА. Средняя стоимость ОСАГО по России — шесть тысяч рублей, а средняя выплата в рамках ОСАГО — 70-80 тысяч рублей.

Битый небитого везет

В "Синих ведерках" введение франшизы в систему полиса ОСАГО поддержали.

В сообществе объяснили: подавляющее большинство российских водителей — аккуратные автомобилисты, которые практически не попадают в аварии, что подтверждает и статистика РСА. Средний КБМ (коэффициент бонус-малус) по России сейчас составляет 0,75% — это означает, что стаж безаварийной езды превышает в среднем шесть лет. Но есть и прослойка водителей, считающих, что "все включено", потому что в ОСАГО сейчас нет лимита страховых случаев, которые происходят в течение страхового периода.

"То есть бить можно столько машин, сколько заблагорассудится", — отмечает координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов.

Таким образом, указывают организаторы проекта, получается, что "битый небитого везет". Безаварийные водители оплачивают постоянно дорожающее ОСАГО "за себя и того парня" — за тех, кто практически не вылезает из ДТП.

Выводить мелкие убытки

Обрабатывать незначительный ущерб невыгодно и страховщикам: при обработке каждого страхового случая страховая компания несет практически идентичные ущербу издержки.

"Пришел человек с ущербом на пять тысяч рублей, и 5 тысяч рублей страховая компания потратит на то, чтобы его оформить", — поясняет координатор "Ведерок".

Шкуматов уверен: мелкие убытки надо выводить из системы ОСАГО и стимулировать людей, чтобы договаривались сами, но главное условие — цена полиса должна быть снижена.

"Цена полиса ОСАГО, если речь идет о франшизе в размере 10-15 тысяч рублей с первого страхового случая, должна упасть как минимум вдвое", — считает представитель "Ведерок".

Он указывает, что ОСАГО — продукт "монолитный и монопольный", и возможность его настройки по примеру каско автовладельцы бы оценили. В ОСАГО, по его мнению, есть смысл ввести и другие франшизы.

"Может, кто-то захочет платить не шесть тысяч рублей, а три тысячи, но взять на себя дополнительные риски", — уверен он.

Назад в 90-е?

Критики инициативы с таким подходом категорически не согласны, указывая что "добрые" страховщики таким образом хотят "отбить" свои отсуженные у физлиц, но не взысканные требования за счет потребителей.

Неприменимо и снижение цены полиса в рамках ОСАГО, считает Максим Ханжин, специалист в области автострахования, президент Ассоциации по защите прав автострахователей.

"Это обязательное страхование. Как можно предложить человеку застраховаться на меньшую сумму?" — недоумевает эксперт.

Сейчас ОСАГО позволяет водителям урегулировать все вопросы в юридической плоскости, а страховщики, по его словам, применяют двойной стандарт — постоянно декларируют, что ни в коем случае нельзя возвращаться в 1990-е годы, а сами предлагают водителям опять договариваться, причем бьют по незащищенным слоям населения.

"У нас в регионах франшиза зачастую составляет несколько зарплат, поэтому этого ни в коем случае нельзя допускать. Инициатива абсолютно непроходная", — заключил Ханжин.