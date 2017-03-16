Владимир Путин ответил крупному бизнесу за Силуанова и Набиуллину

Владимир Путин ответил на просьбы крупного бизнеса относительно налоговых льгот и доступных кредитов цитатами министра финансов Антона Силуанова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В ходе съезда РСПП в Москве президент комментировал выступления членов бюро правления союза Романа Троценко и Владимира Потанина, сформулировавших ряд предложений в части экономической политики государства.

"Допустим, это не вы сказали, а я, а вы дискутируете не со мной, а я дискутирую с министерством финансов, — прокомментировал Путин предложения Троценко относительно изменений в налоговой системе. — Я говорю: налог на имущество. Они говорят — опустим сразу региональные бюджеты. Я им говорю: слушайте, у нас ведь нет еще этого имущества, речь идет о новом имуществе. Говорят — мы тогда разрушим принципы налоговой системы. У нас часто очень такая дискуссия возникает. Поверьте, так и есть".

"Антон Германович Силуанов вам ответит, если мы им дадим такую льготу, прибыли никогда не увидим, льготный период будет вечный", — цитирует президента "Интерфакс". — Но это не значит, что над этим нельзя думать, конечно, нужно подумать, можно выработать определенную систему".

По поводу инвестиционной льготы до 50% в том случае, если приобретается оборудование отечественного производства, отечественные подрядчики привлекаются: "Все вроде правильно, вопрос только в том, что считать отечественным продуктом? – продолжил Владимир Путин. — Допустим, конечный продукт, полученный из импортных комплектующих, отечественный продукт или нет? Компания с контрольным пакетом у иностранных вкладчиков, это отечественная компания или не совсем? Я хочу, чтобы было понятно, я не против этого, наоборот, я считаю, мы постоянно вместе с вами должны думать, отсекать все, что мешает и искать эффективные пути стимулирования инвестиций и создание хороших условий для бизнеса".

В том же ключе глава государства ответил и на выступление Владимира Потанина. "Я не буду предлагать Эльвире Сахипзадовне дискутировать с вами, скажу за нее, чтобы она вам ответила: необоснованное и преждевременное снижение ставки, чего бы очень, конечно, хотелось, может привести к инфляции и ослаблению национальной валюты", — сказал Владимир Путин. — А если у нас ослабнет рубль, то тогда снизятся ваши инвестиционные возможности, потому что дороже будет покупать то новое оборудование, которое повышает производительность труда".

Поэтому, подытожил президент, "здесь нет линейных решений, это все вещи, которые взаимосвязаны и требуют отдельного анализа и взвешенных шагов".