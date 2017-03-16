Власти Душанбе хотят уничтожить память народа, снося исторические здания

В таджикской столице начался очередной этап сноса исторических зданий: в скором времени снесут мэрию, на очереди Минсельхоз. Казалось бы, вопрос решен, но многие жители уповают на нового мэра города. Сможет ли он предотвратить уничтожение истории?

Снос исторических зданий столицы начали несколько лет назад. Первым стал Главпочтамт - тогда жители Душанбе впервые возмутились таким варварством, потом были театр имени Маяковского, кинотеатр «Джами». Народ писал петиции - бесполезно. Власти решили снести историю города, не спрашивая у его жителей.

Любопытно, но за сохранение исторической части города все эти годы, как правило, выступали обычные горожане, а те, кто, по идее, должен быть гласом народа – таджикская интеллигенция - публично и по собственной инициативе никак не высказывал свою позицию.

А между тем позиция у них все же есть. Некоторые из них, как например писатель Абдукодири Рустам, занимают довольно жесткую позицию:

- С точки зрения архитектуры все исторические здания столицы - это уникальные сооружения. Таких больше нет на всем постсоветском пространстве, потому что они являются эксклюзивными вариантами, разработанными и специально построенными для молодой столицы. Нельзя трогать это наследие. Я полагаю, что власти просто хотят уничтожить память народа. Для будущих поколений история будет начинаться с этого времени. А до этого как будто ничего и не было…