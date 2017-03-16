Юбилейный 36000-й сертификат на материнский капитал получила семья из Черногорска

Право на меры государственной поддержки Анастасии и Артему Зябловым принесло рождение в январе 2017 года сына Захара. Старшей дочке - Ксюше - 4 года. Как призналась мама, средства маткапитала семья направит на покупку жилья – в настоящее время квартиру снимают в аренду.

- Материнский капитал – хорошее подспорье для молодой семьи, - сказала Анастасия Александровна. – В наше время тяжело заработать на собственное жилье.

С начала года в Хакасии территориальные органы ПФР по Хакасии выдали 357 сертификатов на материнский капитал. За все время действия программы поддержки семей с детьми (с 1.01.2007 года) в нашей республике сертификаты получили 36000 семей. Более половины из них уже распорядились средствами. Самым востребованным направлением расходования средств маткапитала является улучшение жилищных условий – на эти цели средства потратили 26085 семей Хакасии на общую сумму 9,5 млрд. рублей.

- Программа «Маткапитал» действует уже 10 лет, — рассказал управляющий ОПФР по Хакасии Виктор Филонов. — За это время сумма материнского капитала выросла почти в два раза: с 250000 до 453026 рублей. Увеличилось и количество направлений распоряжения средствами: на улучшение жилищных условий, на образование детей, на увеличение пенсии мамы, на оплату товаров и услуг для детей-инвалидов. Также расширились и возможности для подачи заявления на получение сертификата или распоряжение его средствами: сегодня это можно сделать как в территориальном органе ПФР по месту жительства, так и в МФЦ, и на сайте ПФР, пользуясь «Личным кабинетом гражданина». Хочется отметить, что с каждым месяцем в республике растет число семей, обращающихся за госуслугами ПФР по интернету. Это удобно, комфортно, особенно для мам с маленькими детьми, существенно экономит их время. Для того, чтобы подать заявление на маткапитал или распоряжение его средствами, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуги.ру. Кстати, все территориальные органы ПФР по Хакасии имеют полномочия регистрировать граждан в Единой системе идентификации и аутентификации на сайте госуслуги.ру. Все, кто имеет какие-то сложности, касающиеся регистрации на портале госуслуг или получения кода доступа на сайт, могут обратиться в Пенсионный фонд, специалисты помогут им в этом.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







