17 марта на чемпионате России определились победители и призёры классической гонки

В посёлке Вершина Тёи продолжается чемпионат России по спортивному ориентированию на лыжах.

17 марта по результатам классической гонки первое место завоевали представители Пермского края Эдуард Хренников и его воспитанница Мария Кечкина. Серебряные медали во второй день состязаний заняли спортсмены Хабаровского края Сергей Горланов и Алёна Трапезникова, бронза у красноярцев – Кирилла Веселова и Полины Фроловой.

По инициативе министерства спорта соревнования посетили ветераны. Это те самые люди, которые в своё время защищали цвета нашей страны и Хакасии в частности на соревнованиях различного уровня. Ветеранам спорта вручили благодарственные письма и подарки руководитель администрации главы Хакасии Валерий Денщиков, исполняющий обязанности министра спорта республики Виктор Струков и директора спортивных школ.

– Спасибо, что приехали. Хотелось бы в очередной раз поблагодарить за ваш труд. Оставайтесь в строю, как можно дольше. Мы всегда дорожили вашим мнением и прислушивались к словам критики, – заключил Валерий Васильевич.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







