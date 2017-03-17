19 марта — День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

17.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Правительство и Верховный Совет Республики Хакасия поздравляют всех работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с праздником!

Ни одна из профессиональных дат не объединяет столько сфер нашей жизни, как этот праздник. Ваш труд всегда на виду, и его значимость трудно переоценить. От результатов вашей неустанной работы зависят успехи не только в экономике республики, но и благополучие каждого из нас. Дорогие друзья, примите искреннюю признательность за ваш высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, энергию и целеустремлённость.
От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!

Глава Республики Хакасия —                                                                       Председатель
Председатель Правительства Республики Хакасия                                 Верховного Совета Республики Хакасия 
В.М. ЗИМИН                                                                                                   В.Н. ШТЫГАШЕВ

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