19 марта — День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Правительство и Верховный Совет Республики Хакасия поздравляют всех работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с праздником!

Ни одна из профессиональных дат не объединяет столько сфер нашей жизни, как этот праздник. Ваш труд всегда на виду, и его значимость трудно переоценить. От результатов вашей неустанной работы зависят успехи не только в экономике республики, но и благополучие каждого из нас. Дорогие друзья, примите искреннюю признательность за ваш высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, энергию и целеустремлённость.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!





Глава Республики Хакасия — Председатель

Председатель Правительства Республики Хакасия Верховного Совета Республики Хакасия

В.М. ЗИМИН В.Н. ШТЫГАШЕВ

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







