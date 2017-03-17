Абаканцев просят сообщать о криках и драках в соседских семьях с детьми

17.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Комиссия по делам несовершеннолетних разместит памятки в подъездах многоквартирных домов республиканской столицы. В листовках обозначены номера телефонов, по которым требуется звонить в случае жестокого обращения с детьми.

При наличие признаков жестокого обращения с ребёнком в семье, злостного неисполнения родительских обязанностей, употребления родителями алкоголя, абаканцев просят звонить на единый социальный телефон 215-002 и телефон полиции 02. Службы работают круглосуточно. Сообщить о насилии в семье – прямая обязанность неравнодушного гражданина. Случаев жестокого обращения с детьми становится больше. Резонансным событием этого года стало убийство отцом маленького сына. Преступление глава семьи совершил в пьяном угаре, напоминает информотдел администрации Абакана.

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