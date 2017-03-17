Американские сенаторы обвиняют Госдеп в финансировании экстремистов и беспорядков за рубежом

Американские сенаторы направили государственному секретарю США Рексу Тиллерсону письмо с просьбой провести расследование обстоятельств вмешательства Вашингтона во внутренние дела иностранных государств. Члены конгресса открыто заявляют, что американские налогоплательщики, по сути, оплачивали политические провокации США в других странах. Среди организаций, которые получали государственное финансирование, — фонд Сороса «Открытое общество», который, в частности, ведёт свою деятельность в странах СНГ.

Члены конгресса от Республиканской партии призывают начать расследование в отношении сотрудников Госдепартамента США. Чиновников ведомства законодатели подозревают в преднамеренном вмешательстве в избирательные кампании других государств и поддержке левоцентристских организаций за рубежом. Об этом сообщают шесть влиятельных сенаторов-республиканцев в своём письме госсекретарю США Рексу Тиллерсону, с которым ознакомился RT.

Деньги на провокации

Государственный департамент осуществлял вмешательство во внутренние политические процессы иностранных государств, переводя через Агентство по международному развитию (USAID) средства налогоплательщиков якобы на «развитие демократии и гражданского общества», считают сенаторы.

«Мы просим Вас (госсекретаря США Тиллерсона. — RT) воспользоваться своими полномочиями, чтобы начать расследование, которое прольёт свет на распределение денежных средств, выделяемых на продвижение демократии и улучшение государственного управления, а также изучить программы, счета и деятельность многочисленных американских организаций, участвующих в подобной деятельности», — говорится в письме членов конгресса.

Республиканцы считают, что администрация Дональда Трампа должна разобраться, как «расходуются средства американских налогоплательщиков, чтобы остановить деятельность, которая провоцирует политические волнения и подрывает принцип национального суверенитета» иностранных государств.

При администрации Барака Обамы федеральные средства расходовались Госдепом и Агентством США по международному развитию (USAID) «для поддержки левоцентристских организаций и навязывания политики левого толка суверенным государствам, вне зависимости от их желания проводить самостоятельный курс», уверены республиканцы.

Среди таких организаций авторы письма называют спонсируемый Джорджем Соросом фонд «Открытое общество», активно действующий в странах СНГ и включённый в России в список «нежелательных организаций».

Покровители экстремизма

Письмо госсекретарю написали шесть авторитетных членов конгресса от Республиканской партии, среди которых сенатор от штата Юта Майкл Ли и бывший кандидат в президенты США, сенатор от Техаса Тед Круз, которого Дональд Трамп рассматривал в качестве кандидата на должность генерального прокурора США.

В своём письме сенаторы сообщают о жалобах должностных лиц и глав иностранных государств на то, что Америка финансирует политических активистов, которые придерживаются экстремистских взглядов и даже «участвуют в насильственных действиях».

«В течение последних нескольких месяцев законно избранные должностные лица и главы государств доводили до моего сведения неутешительную информацию, касающуюся деятельности США в их странах. В частности, мне сообщали о том, что американские дипломаты оказывают некоторым политическим фигурам покровительство. Средства USAID идут на поддержку политических активистов, в их числе те, кто придерживается экстремистских взглядов и даже участвует в насильственных действиях. А американское правительство предпринимает шаги по маргинализации высокопоставленных представителей умеренных и консервативных взглядов», — заявляет сенатор Майкл Ли на своём официальном сайте.

«Подобные проявления политического фаворитизма со стороны наших дипломатических миссий, практикуемые по всему миру, неприемлемы и ставят под угрозу наши двусторонние отношения с другими странами», — подчёркивает сенатор.

Среди стран, представители которых сообщают о «вредоносном политическом вмешательстве» Америки, сенаторы называют Македонию, Албанию, а также государства Латинской Америки и Африки.

В Македонии, где в декабре 2016-го прошли парламентские выборы, бюджетные средства американцев пошли на поддержку левых оппозиционных группировок, которые раскачивают политическую обстановку в стране, считают члены конгресса.

Как сообщал ранее RT, МИД России осудил вмешательство Запада во внутриполитические дела Македонии.

Госдеп вездесущий

Отметим, что при администрации Барака Обамы Госдеп США неоднократно выделял средства на финансирование различных гражданских активистов и создание новых общественных лидеров в иностранных государствах.

Деньги обычно направлялись именно через USAID, деятельность которого была запрещена в России в 2012 году. В российском МИД тогда пояснили, что агентство пыталось через распределение грантов влиять на политические процессы в РФ.

Проекты Госдепартамента США по развитию демократии и госуправления в других странах эксперты называют традиционным американским инструментом «мягкой силы». То есть сотрудничая и финансируя гражданских активистов за рубежом, Штаты продвигали свои интересы в стратегических регионах и пытались повлиять на политические процессы в других странах, считают политологи.

Например, как ранее сообщал RT, Госдеп финансировал подготовку новых общественных лидеров в Ираке и распространял в стране «идеи американской демократии».

Кроме того, в 2016 году Госдепартамент США выделил $520 тыс. на подготовку независимых журналистов в Белоруссии к выборам 2020 года.

За несколько лет до смены власти в Киеве Госдепартамент США начал финансировать похожие проекты по взаимодействию с украинскими медиа и молодёжными организациями. Как ранее отмечали СМИ, Национальный фонд демократии (NED) выплатил около $14 млн украинским НКО. С 2011 года они поддерживали антиправительственные демонстрации, которые привели к массовым протестам в центре Киева, а затем и к полной смене власти на Украине, в том числе к отстранению президента Виктора Януковича.

«Соединённые Штаты активно вмешиваются в избирательный процесс в других странах — как, например, на Украине в 2004 году, когда был проведён третий тур голосования, не предусмотренный Конституцией. Это незаконное политическое событие произошло благодаря информационному давлению западных государств и при поддержке Америки, — считает политолог Никита Данюк. — То есть они готовы вмешиваться в выборные процессы других государств, для того чтобы обеспечивать свои национальные интересы».

Подобные проекты финансировались Госдепом и в последнее время. В частности, как писал ранее RT, в ноябре 2016 года американцы выделили $800 тысяч для финансирования украинских общественных организаций, которые будут контролировать местные органы власти.

Примечательно, что президент США Дональд Трамп выступает против финансирования таких проектов за рубежом. Кроме того, республиканец предложил сократить бюджет Госдепа на 28%.

Как писал ранее RT, в проекте бюджета на 2018 финансовый год, опубликованного администрацией Дональда Трампа, планируется умерить аппетиты Госдепа на $11 млрд.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, сокращение бюджета Госдепа — это положительная новость.

«Это означает, что смена режимов в мире не будет финансироваться, — подчеркнул эксперт. — Это означает, что Трамп вряд ли будет помогать киевскому режиму или каким-то ещё — в Прибалтике или в Польше».