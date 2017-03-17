Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.

Я сидела дома, никуда не выходила Мальчика из армии ждала И моя соседка, и моя соседка Нас на день рожденья позвала

Мы знакомились, играли в карты (Фьюить-Ха!) И пила я водку в первый раз Несколько стаканчиков - это много как бы Тут истерика и началась

Русский ответ японским суши.

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