Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.

17.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Я сидела дома, никуда не выходила Мальчика из армии ждала И моя соседка, и моя соседка Нас на день рожденья позвала
 
Мы знакомились, играли в карты (Фьюить-Ха!) И пила я водку в первый раз Несколько стаканчиков - это много как бы Тут истерика и началась
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Русский ответ японским суши.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Мастер по наращиванию ногтей?
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Специалисты широкого профиля.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Универсальный инструмент. Паяльника не хватает для полной комплектации.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.
Диана Шурыгина. Смех в картинках. Жизнь с юмором.

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