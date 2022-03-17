Эксперты констатируют ослабление экономики Европы

Russf Мар 17, 2022 Интересное

Российские экономисты пояснили изменения, произошедшие в экономике европейских стран. На данный момент, по их мнению, имеет место укрепление рубля и юаня. В то же время позиции американской и европейской валюты ослабевают.

Эксперты считают, что такие изменения в курсе валют свидетельствуют о том, что экономика Европы столкнулась с проблемами. Также не исключается стремление банков заработать на изменениях курса. Кроме того, специалисты считают, что переход на расчет в рублях между Россией и ЕС еще больше ослабит экономику западных стран.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.