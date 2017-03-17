Еврокомиссия оштрафовала 13 авиакомпаний на €776 млн за создание картеля для регулирования цен в сфере грузовых авиаперевозок. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

Это решение изначально было принято еще в 2010 году.

Речь шла о картельном соглашении (соглашении поставщиков о поддержании завышенных цен на товары/услуги - прим. ТАСС), действовавшем с 1999 по 2006 год. Однако впоследствии оно было аннулировано Европейским судом юстиции в связи с процедурными нарушениями. Теперь Еврокомиссия исправила ошибки и вновь оштрафовала те же авиакомпании.

Штрафу подверглись Air Canada, Air France-KLM, British Airways, Cargolux, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, Martinair, Qantas, SAS, Singapore Airlines, Lufthansa, Swiss International Air Lines. В отношении последних двух компаний Еврокомиссия применила льготы за содействие антимонопольному расследованию, оштрафовав их условно.

"Миллионы предприятий зависят от воздушных грузовых перевозок, за счет которых транспортируют до 20% европейских импортных товаров и свыше 30% экспортных. Тот факт, что (эти компании) работали совместно в виде картеля вместо того, чтобы конкурировать друг с другом, чтобы предоставить потребителям наилучшие услуги, не устраивает Европейскую комиссию. Сегодняшнее решение подтверждает, что все авиакомпании, являющиеся частью картеля, будут оштрафованы", - заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.