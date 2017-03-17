Главы ДНР и ЛНР в Крыму: по киевской хунте нанесён сокрушительтный информационный удар

Главы ДНР и ЛНР находятся в Крыму, где их визит организован на столь высоком уровне, что нет сомнений в резком повышении статуса республик. Кремль в очередной раз продемонстрировал свою привычную тактику в украинском кризисе, да и в целом на международной арене: действовать асимметрично и использовать энергию противоположной стороны.

15 марта, накануне третьей годовщины крымского референдума, на полуостров прибыли главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. В данном событии самым интересным является не столько сам факт поездки (информация о том, что руководители республики неофициально бывают в России, появляется в СМИ время от времени), а то, как она, эта поездка, позиционируется.

Во-первых, этот визит заявляется как официальный – для участия в крымских празднованиях по случаю воссоединения с Россией, а принимают Захарченко и Плотницкого на полуострове на уровне главы региона. Кроме того, руководители ДНР и ЛНР примут участие в учредительном заседании интеграционного комитета «Донбасс – Россия», который состоится 17 марта в Ливадийском дворце.

Во-вторых, поездка сопровождается феноменальным уровнем освещения со стороны СМИ и медийной активностью самих республиканских глав. Один факт выступления на праздничном митинге и проведение пресс-конференции в Симферополе, а также плотное внимание к этому со стороны ведущих российских СМИ крайне показателен.

В-третьих, заявления, которые делают Захарченко и Плотницкий, впечатляют не просто радикальной пророссийскостью, а по существу декларированием российской принадлежности Донбасса. На это же открыто намекает и название структуры, которая будет создана 17 марта.

В частности, глава ДНР заявил, что Россия является родиной и для Крыма, и для Донбасса, а празднуемая годовщина – общий праздник и для республик, и для полуострова, и для всей России.

Такой уровень поездки Захарченко и Плотницкого не оставляет сомнений, что Кремль резко поднял статус республик. Это стало вторым масштабным шагом России после временного признания документов ДНР и ЛНР, которое произошло месяц назад. При этом визит глав республик организован максимально показательно, чтобы вызвать крайнее раздражение в Киеве. Об этом говорит все, начиная с того, что визит оказался приурочен к очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией, и заканчивая многочисленными намеками на то, что Донбассу предстоит пройти тот же путь.

Если признание Россией республиканских документов прошло на фоне военного обострения в Донбассе и демонстративного нежелания Киева что-либо менять в этом отношении, то фон для визита республиканских руководителей в Крым оказался не менее показателен:

1. Президент Украины перевел на государственные рельсы акцию радикалов по блокированию сообщения между Украиной и Донбассом и официально ввел транспортную блокаду республик.

2. Петр Порошенко утвердил санкции, предложенные НБУ, в отношении пяти структур российских банков – Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ, VS Bank, БМ Банка. Это стало переводом на государственные рельсы бесчинств радикалов в отношении украинской «дочки» Сбербанка.

3. Киев потребовал отменить указ о признании Россией паспортов республик Донбасса.

По сути, поездка Захарченко и Плотницкого на полуостров является образцовым примером «политического дзюдо», которое так любит использовать Кремль: экономия усилий и ресурсов в ходе противостояния, а также использование энергии противника против него самого. После многочисленных враждебных выпадов против России Кремль совершает асимметричный шаг в совершенно иной сфере, который обнаруживает очень серьезные последствия в реальности и при этом обладает огромным символическим эффектом. Причем зачастую данный шаг призван послужить демонстративной «оплеухой» противоположной стороне, а также напомнить, что с Россией бесполезно разговаривать языком ультиматумов.

Александр Захарченко на пресс-конференции в Симферополе заявил, что блокада, которую объявил Киев провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, не волнует жителей Донбасса и является внутренним делом Украины. Однако это является уже не столько политическим решением, сколько констатацией реальности.

Чем дальше продвигается процесс, тем очевиднее, что это не Россия отнимает Донбасс у Украины. Киев сам шаг за шагом отрывает республики от себя (удивляет то, что он предпочитает это делать в мазохистском стиле «резать хвост по кусочкам», но это дело вкуса), а Кремль просто принимает решения Украины, предпринимая корректирующие шаги для компенсации самых негативных последствий.

Визит Захарченко и Плотницкого в Крым несет явный политический сигнал: по мнению Москвы, Украина на пути своей деградации и республики на пути своего становления прошли очередную критически значимую точку.