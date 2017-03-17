Граждане Украины сами пытаются разорвать блокаду националистами Донбасса

В республиках Донбасса заявили, что расценивают блокаду как фактическое признание их независимости. Последствия этой блокады оценивают и на Украине. Премьер Владимир Гройсман объявил, что действия радикалов, перекрывших транспортные артерии, замедлят рост экономики. Правда, непонятно, в чем Гройсман видит разницу между блокадой Донбасса националистами и точно такой же блокадой со стороны официальных властей. Различий не видят и рядовые украинцы, зато уже отчетливо видят проблемы для себя лично.

Транспортная блокада в действии. Триста килограммов колбасы изъяли украинские пограничники. Один из местных жителей вез ее в багажнике и салоне личного автомобиля.

За контроль над транспортными потоками на Украине развернулась серьезная борьба. Радикалы, пытаясь сохранить это право за собой, нападают на армейские блокпосты. Их выставили после того, как Порошенко поддержал блокаду, организованную националистами.

"В сегодняшней Украине многие путают демократию с махновщиной. Мы потеряем государственность, если все и каждый не осознают, что монополию на применение силы имеет только государство", — заявил президент Украины Петр Порошенко.

Но радикалы с этим явно не согласны. Стычки на блокпостах продолжаются. В ход идут автоматы. И такие стычки между силовыми структурами и отрядами боевиков происходят едва ли не ежедневно.

А пока власть и радикалы воюют за блокпосты, местные жители, причем, с украинской стороны, пытаются разблокировать автотрассы и железнодорожные пути. В населенных пунктах близ линии разграничения не хватает продуктов и угля, дома отапливать нечем.

Но Порошенко, борясь за власть, продолжает действовать по принципу: "Возглавляю то, что не могу контролировать". И блокада, и санкции против банков только усилили недовольство людей. А радикалы сговорчивее не стали.

Выбранная Порошенко политика "полного потворства радикалам", скорее, временная тактика, нежели долгосрочная стратегия. Накануне представители трех крупнейших национальных группировок — "Свобода", запрещенный в России "Правый сектор" и "Национальный корпус" — подписали совместный манифест. Одно из главных требований — импичмент президенту. Радикалы всерьез объявили о "крестовом походе" против действующей власти.