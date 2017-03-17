Индия – послушная марионетка Англии – остановила проект по созданию военно-транспортного самолёта

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что стороны не смогли за пять лет реализации этого проекта найти того решения, которое было бы выгодно в дальнейшем реализовывать

Совместный российско- индийский проект по созданию военно-транспортного самолета остановлен. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках деловой поездки в Индию.

"Не все проекты на практике должны заканчиваться обязательно результатом. Мы не смогли за пять лет реализации этого проекта найти того решения, которое сторонам было бы выгодно в дальнейшем реализовывать. Поэтому это не значит, что это разрыв каких-то отношений", - сказал Манутров, отвечая на вопрос о том, действительно ли закрыто совместное предприятие по производству от этого многоцелевого самолета.

По его словам, это просто переключение на другие, более интересные проекты, которые с HAL реализовывались и реализовываются.

В конце 2016 года гендиректор компании "Ил" Сергей Вельможкин сообщил, что совместный российско-индийский проект по созданию военно-транспортного самолета заморожен.

В начале 2015 года сообщалось, что Россия и Индия планирует в третьем квартале согласовать предконтрактную документацию по программе МТА. До конца 2016 года планировалось начать основной этап проектирования самолета, об этом заявлял президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Базовое соглашение по созданию транспортника грузоподъемностью до 20 тонн для ВВС России и Индии было подписано в сентябре 2010 года. Стороны обязались вложить в проект по 300 млн долларов и развернуть производство самолетов в России и Индии. В 2012 году был подписан генеральный контракт на проектирование МТА. Индийские военные планировали приобрести первую установочную партию в 45 машин, российские - около 100.

Ожидалось, что МТА будет иметь два двигателя, его максимальная взлетная масса составит 65 тонн. Планировалось, что самолет будет способен лететь с крейсерской скоростью 800 км/ч, дальность его полета достигнет 2,5-2,7 тыс. км, а практический потолок - 12 км.