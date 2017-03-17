Как Ватикан, с божьей помощью, отмывает грязные деньги

С хронологией событий по материалам интернета, без попыток аналитики и мифологии.

Главные действующие лица:

Папа Римский Франциск (Хорхе Бергольо) член ордена Иезуитов управлял аргентинскими иезуитами. Так называемый «Белый папа».

Экс-папа Римский Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) в течении 25 лет префект Конгрегации доктрины веры (бывшая святая инквизиция), в 2005 г. избран Папой Римским

Верховный генерал ордена Иезуитов Адольфо Николас, так называемый «Черный папа».

Кардинал Пепе Орсини, так называемый «Серый Папа», представитель одной из 13 итальянских семей, из членов которых выбирались папы на протяжении сотен лет. Именно они в действительности управляют иезуитами и мальтийским орденом, но испокон веков конкурируют друг с другом.

Прелат ордена Опус Деи, епископ Хавьер Эчеваррия

Великий Магистр Мальтийского ордена Мэтью Фэстинг

Великий Канцлер Мальтийского ордена Альбрехт фон Боселагер, по совместительству управляющий банком Ватикана.

Кардинал Рэймонд Лео Бёрк

Пролог

В 1304 году умер папа Бенедикт XI. Летом следующего года король Франции Филипп IV «Красивый», сумел посадить на Престол Святого Петра своего собственного кандидата Бернара де Гота, архиепископа Бордо. Новый понтифик принял имя Климента V и стал действовать по указке французского монарха. Чтобы ещё больше укрепить свою власть, он пошёл на радикальные меры: в 1309 году он похитил папский престол и перенёс его из Рима в Авиньон. Ему суждено было оставаться в Авиньоне почти три четверти века, и все семь пап, всходившие на него в течение этих лет, были французами.

Когда Григорий XI в конце концов вернулся в Рим в 1377 году, французские кардиналы избрали ещё одного папу, впоследствии именовавшегося «антипапой», который оставался в Авиньоне.

«Великой схизме» 1378 года — конфликту между соперничающими папами и антипапами — суждено было продолжаться вплоть до 1417 года. Власть в Европе была поделена пополам между Римом и Авиньоном.

Завязка

В 2009 г. Опубликована разоблачительная книга Д. Нуцци «ООО Ватикан», вскрывшая схемы перевода теневых денег через Банк Ватикана. В отношении Банка властями Италии был наложен арест на часть денежных средств, а в отношении его директора Тедески возбуждено уголовное дело. После этого Ватикан начинает бороться за включение в «белый список» FATF, принимает закон о борьбе с отмыванием средств, полученных незаконным путём.

Весной 2012 года Ватикан поддержал инициативы блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по реорганизации мировой финансовой системы, которая позволила бы блоку создать собственную систему расчётов. К ней могли присоединиться страны Латинской Америки и Арабской дуги.

В апреле 2012 года выходит ещё более разоблачительное исследование Нуцци «Его Святейшество». После этого власти Италии в очередной раз обвинили Банк Ватикана в потворстве отмыванию денег, рокфеллеровский финансовый холдинг J.P.Morgan в Милане закрывает счёт Банка Ватикана под предлогом отсутствия необходимой информации, Госдепартамент США впервые включает Ватикан в список стран, уязвимых для отмывания денег.

В мае 2012 года началась информационная кампания по поиску тела пропавшей ещё в 1983 г. Эмануэлы Орланди, дочери сотрудника Банка Ватикана. Кампания шла под лозунгом «Эмануэла Орланди была похищена для секс-вечеринок в Ватикане!». В рамках всё той же кампании использовали и «гей-скандал» в Ватикане, когда в СМИ распространили информацию о секретном докладе Папе о нетрадиционной сексуальной ориентации представителей высшего католического руководства.

30 мая 2012 года было заключено соглашение между Ротшильдами и Рокфеллерами об объединении их активов — компания RothshildInvestmentTrust “CapitalPartners” (RIT CP) приобрела крупный пакет акций компании RockefellerFinancialservices (RFS), управляющей семейным бизнесом Рокфеллеров и других богатейших семейств США.

1 января 2013 года на территории Ватикана были деактивированы терминалы итальянского представительства Deutsche Bank, который осуществлял операции по расчету банковскими картами в Ватикане, как было заявлено по причине несоблюдения Святым Престолом международных правил борьбы с отмыванием финансовых средств.

9 февраля 2013 года, в Соборе Святого Петра в Ватикане в честь ордена, официально основанного в феврале 1113 г., открылись торжества, на которые прибыло более тысячи рыцарей и леди для получения благословения Бенедикта ХVI.

11 февраля 2013 года Бенедикт XVI заявил о своём отречении от престола.

12 февраля 2013 года на территории Ватикана возобновляются операции по банковским картам.

15 февраля 2013 года (в день рождения Мальтийского ордена) папа принимает последнее крупное решение: новым директором Банка Ватикана (а эта должность была вакантной с мая 2012 г.) назначается рыцарь мальтийского ордена, немецкий промышленник, юрист и финансист Эрнст фон Фрайберг, ставший первым в истории неитальянцем, возглавившим Банк Ватикана. Бенедикт ХVI до этого дня никогда не встречался с новым директором, а сама его кандидатура была предложена известным международным агентством по подбору топ-менеджеров Spencer&Stuart.

В начале марта 2013 года миланский суд приговорил Сильвио Берлускони, к году тюрьмы. Его обвинили в причастности к раскрытию конфиденциальной информации в деле о покупке страховой группы Unipol банка BNL.

В эти же дни из окна своего кабинета выбросился глава пресс-службы старейшего в Италии банка Montedei Paschidi Siena. Вокруг банка в январе 2013г. разразился скандал: там якобы скрывали информацию об убытках. Всё руководство отправили в отставку, прокуратура начала расследование. Как считают эксперты, это смерть назначенного «козлом отпущения».

12 марта 2013 года открылся конклав по выборам нового Папы.

13 марта 2013 года новым понтификом был избран архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо, взявший имя Франциск. На выборах 2005 г. Бергольо оказался вторым после Й. Ратцингера. Так что избрание его нельзя считать неожиданным. Судя по рекордно коротким срокам работы конклава, вопрос о новом папе был решён уже заранее.

31 декабря 2013 года новый папа Франциск удалил из Ватикана секретного посредника, Кардинала (вице-понтифика) Тарсисио Бертони.

Кульминация

24 августа 2014 года два внучатых племянника, их мать, и племянник Франциска погибли в автокатастрофе в Аргентине, вскоре после визита понтифика в Южную Корею, где он намекнул, что возможно скоро сложит свои полномочия, или умрет в течение трех лет.

13-го марта 2015 года, Ватикан раскрыл документы, доказывающие, что Тамплиеры были невиновны. Официально Орден Тамплиеров прекратил существование 22 марта 1314 года, когда анти-папа Климент V выпустил свою буллу Vox in excelso, запрещающую Орден навсегда.

В декабре 2015 года скончался Личо Джелли бывший глава масонской ложи П2, так или иначе связанный с банком Ватикана.

Эпилог

18 января 2016 года Франциск во время встречи директора МВФ Кристин Лагард, согласился передать активы Ватикана для использования в глобальном прощении долгов населения, с последующим отрешением от святого престола.

В октябре 2016 года Верховный генерал ордена Иезуитов Адольфо Николас впервые в истории, подобно Бенедикту XVI, добровольно отказался от пожизненного титула. Генерал иезуитов подчиняется непосредственно понтифику. Но, став папой, Бергольо остался членом ордена. Ситуация оставалась двусмысленной.

5 декабря 2016 года, прелат Opus Dei, Монс. Хавьер Эчеваррия, епископ, был госпитализирован в Римский Campus Bio-Medico по причине легочной инфекции. Для борьбы с инфекцией Монс. Эчеваррия принимал антибиотик. Клиническая картина усложнилась в последние часы, спровоцировав дыхательную недостаточность, приведшую к смерти 12 декабря.

6 декабря2016 года Альбрехт фон Боселагер добровольно покинул пост Великого Госпитальера, однако позже выяснил, что Ватикан не требовал его отставки, и пожаловался понтифику. Масла в огонь подлила позиция кардинала Бёрка: Франциск назначил его своим представителем при ордене в 2014 году после того, как снял с поста в Верховном трибунале апостольской сигнатуры (высшем суде католической церкви). Рэймонд Лео Бёрк известен как консерватор и резкий критик папы.Основной целью этого перемещения было удалить ортодоксального корифея канонического права из активной церковной жизни. Это было не «продвижение», а именно «отстранение».

22 декабря 2016 года Совет рыцарей Мальтийского Ордена под управлением великого магистра Мэтью Фэстинга, при участии кардинала Бёрка, отстранил от должности Великого Канцлера ордена.

23 декабря 2016 года (предположительно) Папа Бергольо немедленно учредил ватиканскую комиссию из пяти человек, чтобы расследовать, насколько корректно совет Ордена поступил, отстранив Боселагера. Фронда со стороны уволенного Канцлера была поддержана лево-прогрессистским крылом Ордена, пользующимся благосклонностью Франциска, который и решил учредить расследование. В комиссию вошли бывший Постоянный наблюдатель Ватикана при учреждениях ООН в Женеве архиепископ Сильвано Мария Томази, бывший ректор Папского Григорианского университета иезуит о. Джанфранко Гирлянда и трое членов Мальтийского ордена.

23 декабря 2016 года на Мальте произошел самый гротескный теракт, захват самолета A320 , якобы двумя сторонниками давно убиенного Муаммара Каддафи. Аэропорт Мальты отменил все рейсы. Освобожденные пассажиры сообщили, что видели у захватчиков гранаты, но так и не поняли какими были требования. Сын Муамара Каддафи Сейф Аль-Ислам, тем временем заявил, что не имеет к ним никакого отношения. Инцидент был полностью исчерпан в течение 4х часов с момента первого сообщения. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат с самого начала, находившийся в самой гуще событий заявил, что угонщики захваченного ливийского самолёта сдались и взяты под стражу.

24 декабря 2016 года, в ответ орден выпустил заявление, в котором отмечается, что все кадровые перестановки «являются актами внутреннего государственного управления суверенного Мальтийского ордена, и Ватикан не имеет права в них вмешиваться». Его представители также заявили, что решение о расследовании — следствие недопонимания, и направили понтифику письмо с разъяснениями. Очевидно, что легенда обвинения в распространении презервативов, сколько-то там лет назад придумана специально, для предотвращения широкого обсуждения, а театральная шумиха с угоном самолета, всего лишь информационное прикрытие.

25 января 2017 года понтифик принял отставку великого магистра Мальтийского ордена Мэтью Фэстинга. Суверенный совет ордена отменил указы, подписанные Фестингом за последние два месяца, начиная с распоряжения об отстранении от должности великого канцлера Альбрехта Фрайхерра фон Безелагера. Таким образом, Безелагер, по совместительству управляющий банком Ватикана, вновь занял один из важнейших постов.

Занавес.