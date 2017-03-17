Киев: Россия начинает третий этап по уничтожению Украины

Прикрываясь лозунгами о мире, Российская Федерация начинает третий этап по уничтожению украинской государственности. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский публицист Юрий Щербак, в разные периоды занимавший должности посла Украины в США, Израиле и Канаде.

«Мы видим, что Россия начинает третий этап своей попытки захватить Украину, этап уничтожения и разрушения нашей государственности, этап, который может повлиять на ход нашей истории. несмотря на то, что наши войска мужественно противостоят российским оккупационным войскам на востоке Украины. Это очень опасный этап, потому что он под прикрытием лозунгов мира размывает возможности государства на сопротивление», — утверждает Щербак.

Он также, ссылаясь на мнение неназванных западных и российских аналитиков, сказал, что третий этап состоит в попытке легитимизировать ДНР и ЛНР и даже в возможном объявлении Донецка столицей «правильной Украины», где появятся в качестве легитимных руководителей Виктор Янукович и Николай Азаров.

«Они обратятся с просьбой ввести войска туда и начнется очень жестокий и непредсказуемый новый этап российско-украинской войны, — пугает Щербак. — Думаю, мы должны понимать, что попытки развала украинской государственности, лишение государства возможности управлять определенными процессами и контролировать территории — это очень опасные попытки».