Количество занятых предпринимательством в Хакасии за прошлый год не изменилось

Уполномоченный по защите прав предпринимателей представил депутатам хакасского парламента отчет за 2016 год.





На 1 января 2017 года в сфере предпринимательской деятельности зарегистрировано 26 061 лицо. Это в целом соответствует показателям 2016 года – 26 067 лиц. При этом в течение года внутри сообщества произошло снижение числа индивидуальных предпринимателей на 80 человек, и на столько же увеличилось количество юридических лиц. Об этом рассказал Василий Кудашкин на заседании президиума Верховного Совета Хакасии.

- В докладе отражены основные проблемы предпринимательства, жалобы, с которыми обращаются субъекты предпринимательской деятельности, на основании которых сформулированы выводы о состоянии делового и инвестиционного климата в республике, а также предложения для региональных властей в сфере правоприменения действующих норм регулирования предпринимательской деятельности, решения по совершенствованию законодательства, – доложил Василий Кудашкин.

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