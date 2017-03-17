ЛНР: предотвращен теракт киевской хунты против военного комиссара республики

Министерство внутренних дел ЛНР в четверг предотвратило теракт, направленный против военного комиссара Народной милиции республики Игоря Маршубы, заявил представитель МВД ЛНР Алексей Селиванов.

«16 марта 2017 года МВД ЛНР была предотвращена попытка теракта в отношении военного комиссара ЛНР», – передает слова Селиванова РИА «Новости»

Напомним, в начале февраля в центре Луганска был убит глава управления народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко – его автомобиль взорвали управляемым фугасом.

На прошлой неделе в Луганской Народной Республике задержали украинского диверсанта, который заявил, что Служба безопасности Украины готовила для него и его коллег задачу по подрыву автомобиля главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

Еще два задержанных в конце прошлой недели украинских диверсанта сообщили о подготовке боевиками из 8-го полка спецназа ВСУ покушения на бывшего командира донецкого ополчения Игоря Безлера (позывной Бес).