ЛНР: предотвращен теракт киевской хунты против военного комиссара республики

17.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

ЛНР: предотвращен теракт киевской хунты против военного комиссара республики

Министерство внутренних дел ЛНР в четверг предотвратило теракт, направленный против военного комиссара Народной милиции республики Игоря Маршубы, заявил представитель МВД ЛНР Алексей Селиванов.

«16 марта 2017 года МВД ЛНР была предотвращена попытка теракта в отношении военного комиссара ЛНР», – передает слова Селиванова РИА «Новости».

Напомним, в начале февраля в центре Луганска был убит глава управления народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко – его автомобиль взорвали управляемым фугасом.

На прошлой неделе в Луганской Народной Республике задержали украинского диверсанта, который заявил, что Служба безопасности Украины готовила для него и его коллег задачу по подрыву автомобиля главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

Еще два задержанных в конце прошлой недели украинских диверсанта сообщили о подготовке боевиками из 8-го полка спецназа ВСУ покушения на бывшего командира донецкого ополчения Игоря Безлера (позывной Бес).

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 12 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
85, за 0,269