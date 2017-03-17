Максим Карамашев о бензиновой бодяге и сказках про качество топлива на АЗС Хакасии

17.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Ведущий рубрики "Капли" на телеканале РТС выразил надежду на то, что Росстандарт заставит королей бензоколонок сдавать анализы на соответствие ГСМ заявленным характеристикам.

Журналист сравнил продавцов бензина с торговцами саженцами, которые при закупке небольшой партии деревьев получили сертификат качества и под одну гребёнку выставили на продажу сеянцы от разных поставщиков. И если поддельный саженец всего-навсего не переживёт зимних сибирских морозов, с некачественным бензином всё гораздо печальнее. Автовладельцу придётся заменить дорогостоящие детали в своей "ласточке". Максим Карамашев настаивает, не заливайте в свой бензобак бодягу и не экономьте на ГСМ. Себе дороже.

Видео: РТС

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