Максим Карамашев о бензиновой бодяге и сказках про качество топлива на АЗС Хакасии

Ведущий рубрики "Капли" на телеканале РТС выразил надежду на то, что Росстандарт заставит королей бензоколонок сдавать анализы на соответствие ГСМ заявленным характеристикам.

Журналист сравнил продавцов бензина с торговцами саженцами, которые при закупке небольшой партии деревьев получили сертификат качества и под одну гребёнку выставили на продажу сеянцы от разных поставщиков. И если поддельный саженец всего-навсего не переживёт зимних сибирских морозов, с некачественным бензином всё гораздо печальнее. Автовладельцу придётся заменить дорогостоящие детали в своей "ласточке". Максим Карамашев настаивает, не заливайте в свой бензобак бодягу и не экономьте на ГСМ. Себе дороже.

Видео: РТС

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