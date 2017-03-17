Москва дала мгновенный ответ на блокаду киевской хунтой российских банков

Правительство России внесло поправки в законопроект о механизме регулирования трансграничных переводов денежных средств. В связи с последними событиями на Украине РФ была вынуждена принять меры для защиты операторов российских платежных систем и их клиентов.
Об этом "Российский Диалог" сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства. Речь идет о законопроекте "О национальной платежной системе", авторами которого выступили "единороссы" Владислав Резник и Петр Пимашков.
Он предусматривает особенности осуществления трансграничного перевода денежных средств при введении санкций иностранным государством.
"В случае введения иностранным государством запретов осуществление трансграничного перевода денежных средств без открытия банковского счета в рамках платежных систем (иностранных платежных систем) может производиться из России в такое иностранное государство только при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ", - говорится в документе законопроекта.
Также отмечается, что нормы законопроекта должны распространяться на запреты, введенные до его вступления в силу.
В конце октября 2016 года Украина запретила популярные в России системы электронных платежей, такие как "Яндекс.Деньги", Qiwi Wallet, Webmoney и Wallet One.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия радикалов и политику украинских властей по отношению к финучреждениям с российским капиталом недопустимыми. Он подчеркнул беспрецедентность фактов давления на сотрудников банков и провокаций, в ходе которых были замурованы входы в здания “дочек” российских финансовых учреждений.