Москва получит 300 новых трёхсекционных красавцев-трамваев модели «Витязь-М»

ОАО «Метровагонмаш» (г. Мытищи Московской области, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») по договору с правительством Москвы начал поставку 300 — сот трёхсекционных трамваев модели 71-931М «Витязь-М», спроектированных ОАО «Транспортные системы», с обязательством по оказанию услуг сервисного обслуживания и ремонта.

Производитель взял на себя сервисное обслуживание трамваев на протяжении всего расчётного срока их службы — 30 лет. Трансмашхолдинг обладает успешным опытом создания системы фирменного обслуживания выпущенного подвижного состава. В настоящее время осуществляется фирменное обслуживание вагонов метро, принадлежащих Московскому метрополитену и электровозов ЭП20, принадлежащих ОАО «РЖД».

Заказ правительства Москвы на новые трамваи оказал заметное влияние на всю отрасль. В частности, обеспечил работой несколько предприятий холдинга, численностью более 6000 человек. Кроме того, по предварительным оценкам, его реализация повлекла за собой создание не менее 1000 качественных рабочих мест, а так же дополнительный объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней порядка 6 млрд рублей.