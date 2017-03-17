Новая армия появилась Южном военном округе России

В Южном военном округе появится восьмая общевойсковая армия, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей военных кругов. Штаб нового формирования планируется разместить в Новочеркасске, части и подразделения будут дислоцироваться в Волгоградской и Ростовской областях.

Формирование "восьмерки" уже началось, первый этап, как ожидается,. До этого времени будет создан штаб армии и бригада управления. Она обеспечит командование нового формирования связью с частями, подразделениями и объединениями.

Восьмая общевойсковая армия, как отмечают эксперты, станет важнейшим элементом обеспечения национальной безопасности на юго-восточном стратегическом направлении.