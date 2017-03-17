Операция «Щит Евфрата» в Сирии: цели Турок и Курдов, интерес США, итоги

23 февраля турецкая армия и альянс протурецких группировок боевиков, известный как ССА взяли под контроль ключевой сирийский город – Эль Баб. Город расположен в северной части провинции Алеппо и на протяжении более, чем 2 лет, контролировался ИГИЛ.

В тот же день начальник турецкого Генштаба Хулуси Акар объявил о выполнении задач, поставленных в начале операции Щит Евфрата в Сирии. 27 февраля Ильнур Чевик, советник турецкого президента Реджепа Эрдогана, сделал противоположное заявление, сказав, что Турция закончит проведение военной операции в Сирии после взятия города Манбидж. И хотя есть весомые сомнения в том, что участие Турции в сирийском кризисе на этом закончится, взятие Эль-Баба стало важной победой для Анкары.

Стратегическая важность Эль-Баба возросла после того, как Сирийские демократические силы, преимущественно состоящие из курдских отрядов YPG, взяли Манбидж, который на протяжении 2,5 лет был для игиловцев важным логистическим узлом, с помощью которого джихадисты переправлялись из Турции и Сирию и обратно, а также направляли конвои с нефтью и вооружением.

Курды также хотели занять Эль-Баб, чтобы воссоединить разделенный округ Шахба (чей административный центр находится в Тель Рифаате и Манбидже), а также объединить контролируемые ими территории и объявить о создании либо независимого Сирийского Курдистана, либо широкой автономии, формально входящей в состав Сирии.

В ответ на это Турция провела операцию «Щит Евфрата», введя регулярные части турецкой армии и боевиков ССА (Ахрар Аш-Шам, Дивизия «Султан Мурад», Джейш Ахрар Аш-Шам, Джейш Аль-Тахрир, Бригада Аль-Мутазим, Нураддин Аз-Зинки, Бригада «Потомки Саладина», Дивизия «Хамза»), которые двигались к городу с севера при артиллерийской и авиационной поддержке Турции. Операция «Щит Евфрата» началась 24 августа 2016 года и за это время протурецкие силы заняли ключевые города Джарабулус, Аль-Раи и Эль-Баб, зачистив треугольник Аль-Баб – Азаз – Джарабулус. По оценкам открытых источников, в операции приняли участие свыше 4 тысяч турецких военнослужащих и порядка 7 тысяч протурецких боевиков. С момента начала операции убит 71 военнослужащий и 515 протурецких боевиков. В свою очередь, по данным протурецких источников, протурецкие силы уничтожили порядка 2 300 игиловцев.

С точки зрения турков – в интересах страны не дать курдам создать автономию или независимое государство. Любое курдское образование подобного рода, находящееся у сирийско-турецкой границы, усилит этническую напряженность в Турции и побудит турецких курдов взять в руки оружие. Некоторые эксперты полагают, что между Турцией и Сирией могли быть разработаны несколько черновых вариантов по разделению провинции Алеппо на турецкую и сирийскую зону влияния, но при формальном сохранении статуса-кво. Более того, несмотря на внушительную военную мощь и текущее положение, Турция либо вынуждена, либо готова общаться с Дамаском как с равным партнером. Так называемые «астанинские переговоры», где приняли участие Турция, Иран, Россия, Сирия и протурецкая часть так называемой «Сирийской оппозиции», стали тому ярким примером.

Одной из причин такого поведения Анкары является стратегия американцев по данному конфликут. И хотя коалиция во главе с США однозначно поддерживают курдские отряды в Сирии, Вашингтон не может на 100% гарантировать Анкаре то, что курды не объявят о создании Сирийского Курдистана, поскольку американцы не полностью контролируют курдов. Высший курдский Совет расколот на 2 блока: проамериканский Курдский национальный совет, ориентирующийся на иракских курдов и Демократический союз, который хочет широкой автономии в составе Сирии и не отделяться от нее. Однако, США не могут перестать поддерживать сирийских курдов, поскольку в этом случае Вашингтону не на кого будет полагаться в Сирии. Особенно с учетом обещаний Трампа нанести сокрушительный удар по ИГИЛ в Сирии, что означает активизацию кампании по взятию Ракки.