Парижан заинтересовала история, культура и национальная кухня Хакасии

17.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Российском духовно-культурном православном центре в Париже прошла презентация выставки народных промыслов и ремесел «Российский сувенир».

В экспозиции представлены традиционные костюмы, головные уборы, вышивка, музыкальные инструменты, игрушки и предметы быта из Башкортостана, Дагестана, Карелии, Коми, Чувашии, Астраханской, Рязанской, Липецкой, Московской и Тульской областей, Хакасии. Презентацию для русскоязычных жителей и гостей Парижа, а также французов и зарубежных туристов провела специалист экспозиционной и выставочной деятельности научно-экспозиционного отдела Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова Ольга Чистанова. На выставке хакасских мастеров и сувенирной продукции были представлены разнообразные панно, скульптурная пластика, посуда, бубны, художественная обработка текстиля, шерсти, керамики, а также  хакасская вышивка, бисер и батик. По словам Ольги Чистановой, многие гости выставки заинтересовались не просто сувенирной продукцией нашей республики, а Хакасией в целом: где она расположена, какая культура, какой народ. Интересна посетителям и хакасская национальная кухня. Выставка «Российский сувенир» в Российском духовно-культурном православном центре в Париже продлится до 9 апреля, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.  

 


   

 

 

 

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