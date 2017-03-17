Передача Исаакиевского Собора: против РПЦ нужно возбудить уголовное дело

Парламентарии считают, что начало передачи собора до официального обращения церкви может быть превышением должностных полномочий со стороны чиновников

Депутаты Законодательного собрания Петербурга просят СК начать расследование по поводу законности передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат Оксана Дмитриева. По мнению парламентариев, начало передачи собора властями города до официального обращения церкви может быть превышением должностных полномочий со стороны чиновников.

"В фактах разработки плана мероприятий по передаче музейных предметов ГМП "Исаакиевский собор", а также устных указаниях директору музея и установления сроков вывоза музейных предметов в отсутствии решения, принятого в соответствии с законодательством РФ, могут усматриваться деяния, подпадающие под статью 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", - говорится в обращении к руководителю Главного следственного управления СК по Петербургу Александру Клаусу.

Парламентарии среди прочего ссылаются на вчерашнее заседание Смольнинского районного суда по административному иску к властям города по поводу передачи собора. "16 марта 2017 стало известно, что никаких решений, касающихся передачи музея, администрацией Санкт-Петербурга и Министерством культуры РФ принято не было", - отмечается в тексте.

На заседании 16 марта представитель ГМЗ "Исаакиевский собор" также сообщил, что музей отозвал свой отказ от права на оперативное управление зданием в связи с планируемой передачей его в пользование РПЦ. В письме за подписью директора Николая Бурова говорится, что отказ связан в том числе с сокращением сроков переезда музейных коллекций с 24 месяцев до середины апреля 2017 года.

Суд тем не менее прекратил производство по иску, сославшись на решение городского суда по аналогичному заявлению. В конце января Василеостровский районный суд отказался принять к производству иск противников передачи Исаакия РПЦ, а 3 марта жалоба на отказ была отклонена вышестоящей инстанцией. Уже сегодня тот же районный суд отказался принять к производству еще один иск, оспаривающий законность распоряжения Комитета имущественных отношений (КИО) правительства города от 30 декабря 2016 года.