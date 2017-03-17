Полицейские Абакана будут искать мошенника, обманувшего минусинца

Житель соседнего со столицей Хакасии города перевёл мошенникам 150 тысяч рублей.

В полицию Абакана обратился житель Минусинска 1955 года рождения. Мужчина стал жертвой интернет-мошенников. На сайте бесплатных объявлений минусинец нашёл информацию о продаже пиломатериала по низким ценам из Красноярского края. Потенциальный покупатель отправил на счёт мошенника 150 тысяч рублей, после чего все контакты липового продавца были заблокированы. Пиломатериал заказчик так и не получил. Возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

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