Президент Молдавии Игорь Додон снова в Москве: что изменилось с момента первого визита

Приднестровское урегулирование, возвращение молдавских компаний в Россию и миграционная амнистия для граждан Молдавии. Все это обсуждалось в Москве на высшем уровне президентами обеих стран Владимиром Путиным и Игорем Додоном. Молдавский лидер приезжает уже второй раз за последние два месяца. И это само по себе говорит о том, какую важность для Кишинева обрели отношения с Россией после избрания Додона президентом.

Так совпало, что с момента их последней встречи прошло ровно два месяца. 17 января Игорь Додон свой первый визит в качестве президента совершил именно в Москву. Тогда он просил за своих соотечественников. У 250 тысяч молдаван проблемы с миграционной службой России. Просьбу Владимир Путин услышал. С 1 марта почти на три недели для трудовых мигрантов из Молдавии действует амнистия.

"Вы ставили вопрос неоднократно по поводу тех людей, которые из Молдовы работают в России, и у которых возникли определенные проблемы на уровне соответствующих ведомств Российской Федерации. Соответствующие решения приняты, но будем дальше думать на тему о том, как можно эти проблемы полностью закрыть", — заявил Владимир Путин.

"Уже есть, существенные результаты после встречи 17 января и по экспорту, и по мигрантам. В этом году мы будем отмечать 25 лет наших двухсторонних дипломатических отношений, но история совместных наших отношений и дружба — это столетия, и не одно, и не две. Та черная полоса, которая была в 2009-2016 годах, практически прошла. У нас начинается новый этап. Это чувствуют простые граждане, это чувствуют жители Молдовы", — отметил президент Молдавии Игорь Додон.

Журналисты обратили внимание, что рядом с лидерами не было государственных флагов. Протокол не подразумевал — встреча рабочая.

У нынешней поездки в Москву Игоря Додона нет официального статуса. Это не официальный, не государственный визит. Президент Молдавии в нашу страну прилетел на несколько дней, и встреча в Кремле — далеко не единственная его графике.

Додон в Москве по приглашению общественной организации "Деловая Россия". Некогда крепкие торговые связи между двумя странами в последние годы методично разрушались. Обе стороны за их восстановление. Молдавские предприниматели жалуются, что соглашение с ЕС для них стало фактически катастрофой: своих производителей с национального рынка вытеснили европейские конкуренты. Традиционных сельхозтоваров — винограда или, например, яблок — в страну завозят в 15 раз больше, чем экспортируют. Курс на Запад, выбранный прежним руководством, оттолкнул от Молдавии и российский бизнес. Товарооборот упал почти вдвое.

"Если у вас есть желание инвестировать в конкретные проекты, то я даю вам гарантии, что президент, премьер готовы сесть с вами за стол переговоров и обсудить их. Политических рисков нет", — заверил глава Молдавии.

Подавляющее большинство жителей Молдавии отлично говорит по-русски. Близки соседи и по вере. 90 процентов молдаван — православные. Самый большой показатель среди всех постсоветских стран, отметил в беседе с президентом патриарх Кирилл.

К слову, Игорь Додон фотографии со всех встреч выкладывает на свои страницы в Интернете. У главы государства тысячи виртуальных друзей, большинство из которых желают Додону удачи и успешных переговоров в Москве.

Судя по атмосфере, которая царила во время беседы в Кремле, противоречий действительно становится меньше.

"Так постепенно, мне кажется, двигаемся в выстраивании отношений и в их укреплении", — говорит Владимир Путин.

"Мы уже добились, чтобы пять дополнительных компаний попали на российский рынок. Кстати, знаменитая "Криково" вернулась и на российский рынок. И я сегодня привез вам подарок", — сказал на встрече с Путиным Додон.

Вероятно, и рядовые потребители вскоре смогут оценить качество молдавского вина. В конце февраля Роспотребнадзор обследовал больше десятка предприятий, и после процедуры согласований они смогут возобновить поставки на российский рынок.