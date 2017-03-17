Россия бьёт нефтью по киевской хунте через Беларусь

15 марта белорусские СМИ сообщили о том, что Россия ограничила поставки нефтепродуктов в Белоруссию. Источники издания сообщили, что в Минэнерго РФ якобы считают нецелесообразным поставки крупных партий нефтепродуктов белорусским компаниям, так как у республики есть собственные мощности по переработке сырья. Местные бизнесмены признают, что закупали дизтопливо в России, потому что это дешевле, чем в Белоруссии. Более того, судя по некоторым сообщениям, белорусские компании использовали российскую продукцию, а собственный «дизель» продавали на Украину по более высоким ценам. «Газета.ру» пишет о том, что украинцам под видом белорусского поставляли и российской топливо, заново его сертифицируя.

По состоянию на 16 марта информация о том, что российским компаниям рекомендовали ограничить поставки дизельного топлива на Украину, официально не подтверждена. В Минэнерго сообщили, что поставки нефтепродуктов в Белоруссию курирует Аркадий Дворкович, а у вице-премьера комментировать новость не стали.

Впрочем, даже если информация не подтвердится, ее появление в белорусских СМИ вполне понятно, и на фоне энергетического конфликта между Москвой и Минском она выглядит довольно правдоподобно. «СП» уже писала о том, что трения между членами Союзного государства начались из-за цен на газ. В Минске посчитали, что 132 доллара за тысячу кубометров — это слишком дорого, и «справедливой» будет цена в 73 долл. В «Газпроме» такие расчеты сочли неприемлемыми, и в итоге последовал ряд таких взаимных шагов, как сокращение беспошлинного ввоза нефтепродуктов из РФ в Белоруссию и повышение цен на транзит для России.

Во время заседания Евразийского межправительственного совета премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал партнеров по ЕАЭС не заниматься сравнением цен на газ и напомнил, что насильно никого в союзе не держат. В ответ президент РБ Александр Лукашенко заявил, что «отношения с Россией — это не бухгалтерия».

Стоит отметить, что ранее Россия сократила экспорт нефти в Белоруссию на 30,8 процента — до 2,623 млн тонн. Во многом из-за этого экспорт белорусских товаров в Евросоюз по итогам 2016 года сократился на треть. Однако Минск стал искать альтернативные источники поставок нефти, и 16 февраля заключил контакт на приобретение 600 тысяч баррелей в Иране. Покупали белорусы нефть и в Венесуэле. Правда, такие поставки с учетом транспортировки и таможенных пошлин обходятся как минимум на 25−30% дороже российских. Если же Минск полностью перейдет на импортное сырье, в год оно будет обходиться примерно на 900 млн долл. дороже отечественного.

Впрочем, решение об ограничении поставок нефтепродуктов может иметь и другую подоплеку. Эксперты утверждают, что если новости соответствуют действительности, это ударит не только по бюджету республики, который в значительной мере пополняется за счет экспорта нефтепродуктов, но и по Украине, которая закупает дизельное топливо у Минска. Оно особенно нужно сейчас, с учетом начала сельскохозяйственного сезона. Кроме того, дизтопливо потребляет украинская военная техника.

Россия также поставляет Украине дизтопливо, но с 8 февраля, по данным «Транснефти», поставки были приостановлены в связи с задержкой в перезаключении контрактов на экспорт и оформлении документов. Лишь после 10 марта прокачка была восстановлена. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил «РИА Новости» о том, что план прокачки на март составляет 140 тысяч тонн.

Нужно отметить, что на протяжении последних лет прокачка дизтоплива из России на Украину периодически прекращалась. Иногда это объясняли формальными причинами, но в некоторых случаях официальные лица прямо заявляли, что это происходит в связи с опасениями использования горючего украинскими вооруженными силами. Чаще всего это происходило именно весной. В эти периоды Белоруссия заменяла российские продукты, и тогда ее доля составляла до трех четвертей всего рынка.

Профессор кафедры сравнительной политологии НИУ ВШЭ Николай Петров не исключает, что теперь Москва решила перекрыть этот канал поставок дизтоплива на Украину.

— Мы можем только предполагать, каковы мотивы решения об ограничении поставок нефтепродуктов, если они имеют место. Один вариант — желание сократить финансовую поддержку Белоруссии, которая потребляла российские нефтепродукты по внутренним ценам, а собственную продукцию переработки нефти продавала за рубеж, но уже дороже, и за счет этого получала дополнительную прибыль.

Но возможен и второй вариант. Это может быть попыткой отреагировать на всю ту катавасию, которая сегодня творится на Украине в связи с объявленной блокадой Донбасса, закрытием маршрутов и остановкой товарооборота не только с ДНР и ЛНР, но и отчасти с Россией. Конечно, Украина, которая завозит дизтопливо преимущественно из Белоруссии, может со временем переориентироваться на других поставщиков. Но дело в том, что сейчас начало посевного сезона, и дизтопливо имеет очень серьезное значение для сельхозпроизводства. Поэтому не исключено, что это такой вариант давления не только на Минск, но и на Киев. Хотя повторю, что это не какой-то инсайд, а лишь предположение о возможных причинах решения.

С этим мнением согласен эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец.

— Это не слишком серьезный удар по экономике Белоруссии. Гораздо более существенный шаг — это сокращение поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики, которое происходило последний год. Что касается дизельного топлива, Белоруссия может вырабатывать его в необходимых объемах, даже превышающих ее собственные потребности, на двух нефтеперерабатывающих заводах.

Нельзя сказать наверняка, с чем связано возможное прекращение экспорта российских нефтепродуктов в Белоруссию. Могу предположить, что с последующей продажей этих продуктов на украинский рынок. Белоруссия открыто поставляет нефтепродукты Украине и снабжает ими, в том числе, украинскую армию. Эти данные не секретны, они абсолютно доступны и уже ни у кого не вызывают удивления. Поэтому вполне возможно, что такой шаг российской стороны, если он имеет место, связан именно с тем, чтобы сократить поставки нефтепродуктов на Украину.

«СП»: — Но Россия ведь тоже периодически поставляет дизтопливо Украине…

— Россия действительно поставляла определенные объемы дизтоплива на Украину, но именно на Белоруссию приходится львиная доля объемов. На каких-то направлениях это более 50% всех поставок. И это только по официальным данным. Не исключаю, что дизтопливо могло попадать на территорию Украины и по «серым» каналам, не фиксируясь статистически.

«СП»: — То есть решение о сокращении поставок используется, как рычаг давления на Киев?

— Даже не как рычаг давления, а как возможность закрыть контрабанду и перекрыть канал помощи Украине через дружественную Белоруссию, которая ведет себя не всегда дружественно по отношению к Москве. Больших финансовых потерь для Минска от этого не будет, в отличие от потерь, к которым ведет снижение поставок нефти на НПЗ.

«СП»: — Стоит ли нам усугублять и без того напряженные отношения с Белоруссией? Может, наоборот нужно подумать о скидке на газ?

— Газовый конфликт между Россией и Белоруссией длится уже больше года. Напомню, что Минск в одностороннем порядке изменил цены на газ и платит России не по стоимости, которая зафиксирована в контракте, а гораздо меньше. Объясняется это тем, что именно такая цифра является справедливой.

Но посмотрите, что происходит на практике. Уже год белорусские предприятия получают газ по той цене, по которой хочет Минск. Но на белорусской экономике это никак не сказывается. Продолжается падение ВВП, снижение доходов населения. А ведь белорусские власти утверждали, что снижение стоимости газа приведет к повышению конкурентоспособности белорусской экономики и производимых ею товаров. Но этого не случилось. Это в очередной раз доказывает, что белорусская экономика нуждается в реформах, и низкие цены на газ никак им не способствует.

«СП»: — Может ли Белоруссия найти замену российской нефти?

— Ни иранская, ни венесуэльская, ни иная нефть, которая находится на таком отдалении от Белоруссии, заменить российскую нефть не смогут. Российская нефть стоит для республики гораздо дешевле. Это просто игры в независимое государство и диверсификацию источников энергоносителей.

Подобную ситуацию мы уже наблюдали в 2008—2010 годах, когда Белоруссия вела торговлю с Венесуэлой. Тогда действительно были поставлены некоторые объемы нефти, но вся эффективность проекта заключалась в том, что Уго Чавес предоставлял ее по особым ценам. Белоруссия в то время строила в Венесуэле агрогородок, там работало около пяти тысяч белорусских рабочих, поэтому, возможно, поставки нефти частично были бартером.

Если же говорить о чисто рыночных поставках, неизбежно возникнет вопрос цены. Если эту нефть перерабатывать на белорусских НПЗ и потом поставлять в Европу, цена этой продукции не будет конкурентной для европейских потребителей. Напомню, что уже была история с Азербайджаном, который заявил, что не желает продавать Белоруссии нефть по льготной цене и спонсировать ее экономику. И таких желающих в мире вообще не так уж много.