Руководитель госжилинспекции Хакасии встретился с жителями Черногорска

Максим Виноградов рассказал собственникам квартир о важных изменениях в сфере управления многоквартирными домами.

На встречу пришли более 80 человек, в их числе не только потребители жилищно-коммунальных услуг, но и представители муниципалитета, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ. Для жителей Черногорска наиболее актуальна поправка в жилищном законодательстве, связанная с переводом расходов на общедомовые нужды из коммунальных услуг в жилищные. Прежде многие по ОДН получали в платежках завышенные суммы. Максим Виноградов напомнил, что общедомовые нужды теперь имеет право предъявлять только управляющая организация. Она обязана расшифровывать норматив на ОДН отдельно по каждой коммунальной услуге. Самый наболевший вопрос, которые черногорцы подняли в ходе встречи с руководителем Госжилинспекции Хакасии, связан с порядком оплаты за отопление. В Черногорске собственники жилья оплачивают тепло ежемесячно равными долями в течение года, по так называемой 1/12 с корректировкой до фактических показаний общедомовых приборов учета. Действующее законодательство не позволяет изменить механизм оплаты в одностороннем порядке, пока соответствующее решение не будет принято на уровне субъекта. Вместе с тем, ряд потребителей считает существующий механизм оплаты непрозрачным.

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