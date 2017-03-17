Сельское хозяйство Хакасии оценили из космоса

17.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня в 17:30 в главном корпусе Хакасского госуниверситета пройдёт лекция «За страницами вузовского учебника». Посетить её может каждый желающий.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и общей биологии ХГУ Елена Жукова расскажет слушателям о спутниковых данных, характеризующих  состояние урожайности сельскохозяйственных посевов на территории нашей республики, сообщает пресс-служба вуза.

Речь пойдет о спутниковом мониторинге, анализе информации о качестве и количестве растительности и почв сельскохозяйственных угодий Хакасии, а также о процессах, протекающих под влиянием естественных и антропогенных факторов.

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