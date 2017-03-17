Сирия: армия решительно наступает в Алеппо и Пальмире. Выпуск Русского Легиона

Правительственные силы при поддержке сирийских и российских боевых самолетов и ударных вертолетов продолжили развивать наступление на террористов ИГИЛ в пригороде Пальмиры. После освобождения газового месторождения Мустадира и долины Вади Ахмар, правительственные войска провели наступление на город Арак и одноименное газовое месторождение.

В то же время армия и Силы национальной обороны атаковали отряды ИГИЛ в районе перекрестка Талила в городе Талила.

Наступление было поддержано многочисленными авиаударами, в результате которых уничтожен как минимум 1 танк игиловцев, 3 единицы техники и свыше 10 террористов.

Операция правительства в пригороде Пальмиры породила слухи о том, что армия и Силы национальной обороны вскоре проведут наступление на город Аль-Сухна, расположенный на трассе между Хомсом и Дейр-эз-Зором. Однако, это маловероятно до тех пор, пока правительственные войска не займут полностью пригород Пальмиры

Порядка 1 тысячи сирийских военнослужащих прошли обучение под руководством российских инструкторов в тренировочном лагере возле Дамаска и пополнили 5й легион Сирийской армии. Куда направят переобученных солдат – неизвестно. Однако, первый выпуск в настоящий момент ведет бои против ИГИЛ в районе Пальмиры.

В провинции Алеппо армия и Силы национальной обороны провели наступление на высоту Сус и деревню Умм Аль-Мара, пытаясь окружить подконтрольный ИГИЛ город Дейр Хафер. Продолжились бои на авиабазе Джирах.

15 марта в столице Сирии произошел теракт с участием 2х смертников, в результате которого погибло минимум 34 человека, еще свыше сотни получили ранения. Проведенный в среду теракт произошел после двойного теракта смертников на кладбище Баб Аль-Сагир, произошедшего ранее в марте, в результате которого погибло минимум 40 человек. Очевидно, что новые теракты были приурочены к 6й годовщине так называемой «Сирийской революции».

