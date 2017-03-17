Трёхметровый фонтан забил из-под земли в частном секторе Абакана

17.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В столице Хакасии забил первый в этом сезоне фонтан. Детей он, конечно, порадовал. а вот взрослых — наоборот.

Накануне на улице Аскизская  в Абакане из-под земли забил высокий фонтан. Местные жители говорят, что яму рабочие раскопали три дня назад, чтобы отремонтировать коммуникации, но, видимо, не успели. Фонтаном била холодная вода, ветром брызги разносило на десятки метров. Дети радовались такому "чуду" и радуге, взрослые недоумевали, почему нельзя было предотвратить коммунальную аварию.

 

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